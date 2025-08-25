Культура

Вышел в свет свежий выпуск музейной газеты «Изборская крепость. Осень 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

В номере – интересная и познавательная информация о работе музея-заповедника «Изборск»:

интервью с начальником отдела «Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово» Хелью Маяк о 18-м Международном этнокультурном фестивале «Сетомаа. Семейные встречи»;

репортаж об открытии российско-китайской художественной выставки «Настоящая Россия»;

интервью с известным псковским художником Александром Стройло «Изборск – лучший город Земли!», посвященное 70-летнему юбилею мастера;

аннотация монографии члена-корреспондента РАН, доктора искусствоведения Владимира Седова «Архитектура средневекового Изборска»;

анонсы выставочных проектов, которые откроются в музее-заповеднике этой осенью, – «Придумано и сделано в России», «Печорская обитель. Истина всегда проста», «Хранитель времени», «Не стоит изба без крова, а женщина без покрова», «Урок равновесия».

Бумажный номер газеты можно получить, приехав в Изборск и посетив выставки в музейном квартале, а также в крепости, в туристическом центре и музейном кафе «Блинная». Газета распространяется бесплатно.