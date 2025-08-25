Культура

Выставка авангардного живописца Элия Белютина открылась в Пскове

Новая выставка, посвященная творчеству авангардного живописца и теоретика искусства второй половины XX века Элия Белютина, открылась в Картинной галерее Псковского музея-заповедника 1 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это выставка Элия Белютина. Вы знаете, в своё время я прочитала совершенно замечательное высказывание о том, что история — это череда портретов людей, прошедших по земле. И вот действительно в такой истории портретов совершенно особенное место занимает Белютин. Я совершенно убеждена, что мужчина делает карьеру, если за его спиной талантливая, надежная женщина. В данном случае это его супруга Нина Молева. Это такой необыкновенный союз, который подарил нам не только новую реальность, но и прекрасную коллекцию живых картин. Я тоже очень сожалею, что он не приехала на псковскую землю раньше, когда была жива Нина Молева, когда она готова была делиться многими сокровищами», - сказала директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Художник является основателем студии «Новая реальность», разработчиком теории «Всеобщей контактности». Искусство, по мнению Белютина, это неотъемлемая часть прогресса общества. Его произведения стали символом новаторства и смелого эксперимента в искусстве. Посетители увидят ряд работ, охватывающих временной отрезок с конца 30-х по 90-е годы XX столетия.