Музей-заповедник приглашает узнать о международной торговле Пскова

Экспозиция «Международная торговля Пскова в XVI–XVII веках» работает в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Выставка рассказывает о повседневной жизни псковских купцов в ливонских городах и их европейских коллег в Пскове и увидите подлинные экземпляры экспортных и импортных товаров.

Европейские образцы представлены керамической, серебряной и стеклянной посудой, изделиями из янтаря и кости, дорогими тканями, предметами быта. Среди них есть и особенные вещи. Например, счетный жетон – подражание луидору Людовика XIV, свинцовая торговая пломба XVII века с изображением герба Британии, английская шерсть того времени и фрагмент шелковой ткани. Также стоит отметить янтарь и янтарные изделия, являвшиеся популярными сувенирами из Ливонии, гребень из бивня моржа, и золотое кольцо со вставкой из оникса, являвшиеся предметами импорта. Даже обычные для современного человека вещи как швейные иглы привозились из-за границы вместе с медным ломом, который служил сырьем для изготовления монет.

Среди псковских экспортных товаров наряду с инструментами, металлическими изделиями и льном стоит выделить сохранившиеся до наших дней целый брусок воска и русские (псковские) рукавицы, которые являлись отдельной статьей заграничной торговли.

Бытовая часть купеческой жизни представлена образцами торгового инвентаря, в том числе русскими безменами и разными видами весов, а также частями водных и сухопутных транспортных средств, которые редко хорошо сохраняются до нашего времени. Дополняют экспозицию монеты русской, шведской и польской денежных систем, которые использовались купцами при торговых операциях. Среди них можно выделить золотой дукат Стефана Батория 1575 года.

Экспозиция показывает купцов Гремяцких, захоронения которых были найдены в ходе археологических раскопок в 2020-2021 годах у Козьмодемьянской церкви с Гремячей горы.

В рамках экспозиции оборудована витрина, где вы сможете прикоснуться к некоторым образцам товаров: меху, ткани и кожам.