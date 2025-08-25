Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
Театральный ужин
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Чем трактор лучше ламборджини
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Культура 25.08.2025 16:150 СОБЫТИЕ: «Воевода Шуйский-2025» 02.09.2025 18:200 Музей-заповедник приглашает узнать о международной торговле Пскова 02.09.2025 17:070 В однодневный тур в Вечашу и Любенск приглашают псковичей 13 сентября 02.09.2025 16:440 Зверька-водолея нашли псковские археологи на месте установки памятника князю Довмонту 02.09.2025 14:110 Дети из Пушкиногорской санаторной школы-интерната начали учебный год в «Михайловском» 01.09.2025 21:200 Псковский музей-заповедник принимал юных гостей 1 сентября
 
 
 
Самое популярное 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 27.08.2025 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Музей-заповедник приглашает узнать о международной торговле Пскова

02.09.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Экспозиция «Международная торговля Пскова в XVI–XVII веках» работает в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Выставка рассказывает о повседневной жизни псковских купцов в ливонских городах и их европейских коллег в Пскове и увидите подлинные экземпляры экспортных и импортных товаров.

Европейские образцы представлены керамической, серебряной и стеклянной посудой, изделиями из янтаря и кости, дорогими тканями, предметами быта. Среди них есть и особенные вещи. Например, счетный жетон – подражание луидору Людовика XIV, свинцовая торговая пломба XVII века с изображением герба Британии, английская шерсть того времени и фрагмент шелковой ткани. Также стоит отметить янтарь и янтарные изделия, являвшиеся популярными сувенирами из Ливонии, гребень из бивня моржа, и золотое кольцо со вставкой из оникса, являвшиеся предметами импорта. Даже обычные для современного человека вещи как швейные иглы привозились из-за границы вместе с медным ломом, который служил сырьем для изготовления монет.

 

Среди псковских экспортных товаров наряду с инструментами, металлическими изделиями и льном стоит выделить сохранившиеся до наших дней целый брусок воска и русские (псковские) рукавицы, которые являлись отдельной статьей заграничной торговли.

Бытовая часть купеческой жизни представлена образцами торгового инвентаря, в том числе русскими безменами и разными видами весов, а также частями водных и сухопутных транспортных средств, которые редко хорошо сохраняются до нашего времени. Дополняют экспозицию монеты русской, шведской и польской денежных систем, которые использовались купцами при торговых операциях. Среди них можно выделить золотой дукат Стефана Батория 1575 года.

Экспозиция показывает купцов Гремяцких, захоронения которых были найдены в ходе археологических раскопок в 2020-2021 годах у Козьмодемьянской церкви с Гремячей горы.

В рамках экспозиции оборудована витрина, где вы сможете прикоснуться к некоторым образцам товаров: меху, ткани и кожам.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 77 человек
02.09.2025, 18:200 Музей-заповедник приглашает узнать о международной торговле Пскова 02.09.2025, 18:000 В ГД предложили включить в школьную программу уроки по сохранению лесов 02.09.2025, 18:000 Акция «Голубь мира» пройдет в Пскове в День солидарности в борьбе с терроризмом 02.09.2025, 17:540 «Ростелеком» представил цифровые сервисы на праздновании 1166-летия Великого Новгорода
02.09.2025, 17:420 «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже? ВИДЕО 02.09.2025, 17:400 Подготовку к отопительному сезону обсудят на ближайшей сессии великолукской гордумы 02.09.2025, 17:390 Двух псковичей приговорили к тюремному сроку за покушение на сбыт наркотиков 02.09.2025, 17:360 Олег Брячак выступил за ужесточение миграционной политики
02.09.2025, 17:340 Директор островского колледжа: Молодежь хочет быстрее начать работать 02.09.2025, 17:300 «Гайд-парк»: Как «Новые люди» решают проблемы избирателей? ВИДЕО 02.09.2025, 17:210 Выездная вакцинация против гриппа стартовала в Псковской области 02.09.2025, 17:170 Андрей Маковский: Депутаты работают тогда, когда бездействует исполнительная власть
02.09.2025, 17:130 Как защитить ребёнка от мошенников в цифровом мире, рассказал эксперт 02.09.2025, 17:070 В однодневный тур в Вечашу и Любенск приглашают псковичей 13 сентября 02.09.2025, 17:040 В Китае разработали космическую стиральную машину 02.09.2025, 17:020 Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания
02.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 2 сентября 02.09.2025, 16:560 Основы ведения бизнеса смогут бесплатно освоить псковские пенсионеры 02.09.2025, 16:540 Эксперт предложил вписать гужевой транспорт в туристическую инфраструктуру Пскова 02.09.2025, 16:470 Создан препарат, уничтожающий борщевик с эффективностью до 100%
02.09.2025, 16:440 Зверька-водолея нашли псковские археологи на месте установки памятника князю Довмонту 02.09.2025, 16:370 Андрей Маковский: То, что обозначается фракциями на «10-минутках гнева», решается за следующую неделю 02.09.2025, 16:290 Подписан контракт на ремонт двух участков улицы Вокзальной в Пскове 02.09.2025, 16:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 2 сентября
02.09.2025, 16:190 «Гонки по вертикали»: За ПЛН! 02.09.2025, 16:180 Налоговая напомнила псковичам способ проверить сведения об имуществе онлайн  02.09.2025, 16:140 Завод «Титан-Полимер» завершил подготовительные работы к отопительному сезону 02.09.2025, 16:061 Реплика Константина Калиниченко: т. н. «День знаний»
02.09.2025, 16:020 Молодые псковичи завоевали золотые медали на соревнованиях по джампингу 02.09.2025, 16:000 Встретить осень псковичи могут с новым автомобилем 02.09.2025, 15:570 Андрей Маковский: Тренд в обращениях граждан сместился в сторону ЖКХ 02.09.2025, 15:500 Предложения по обновлению общественных территорий собирают в Великих Луках
02.09.2025, 15:440 «Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана»: названы лучшие отечественные экранизации за последние 5 лет 02.09.2025, 15:400 Около 300 человек прошли обучение для наблюдения за выборами в Псковской области 02.09.2025, 15:380 Больничный городок и детсад в Острове останутся без горячей воды до 5 сентября 02.09.2025, 15:280 В два миллиона рублей обойдется ремонт аварийных участков теплотрассы в Локнянском округе
02.09.2025, 15:191 Прибывшую из Краснодарского края женщину осудили в Пыталово за попытку незаконно покинуть РФ 02.09.2025, 15:130 Первенство по велоспорту памяти тренера Анатолия Сидорова пройдет в Великих Луках  02.09.2025, 15:030 Андрей Маковский: Двухуровневая система неэффективна для Псковской области 02.09.2025, 15:010 Новый избирательный участок организовали в псковской деревне Борисовичи
02.09.2025, 14:530 Директор островского колледжа: Профориентационную работу надо начинать с детсада 02.09.2025, 14:410 Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев снизилась на 5% 02.09.2025, 14:330 Сбитый на улице Розы Люксембург в Пскове ребенок находится в состоянии средней тяжести 02.09.2025, 14:140 Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов
02.09.2025, 14:110 Дети из Пушкиногорской санаторной школы-интерната начали учебный год в «Михайловском» 02.09.2025, 13:530 Жители Опочки временно не могут получить льготные лекарства в своем городе 02.09.2025, 13:420 Эксперт рассказал, как платформенный подход в ИИ улучшает управление качеством на производстве 02.09.2025, 13:410 Суды в Псковской области отклонили несколько исков по оспариванию отказа в регистрации кандидатами на выборах
02.09.2025, 13:290 Андрей Маковский: В Псковской области возрастает престиж муниципальной службы 02.09.2025, 13:260 «Пропитанное нечистотами подземелье» обнаружили в доме на улице Текстильной в Пскове 02.09.2025, 13:190 Восемь псковских блогеров сразятся за место в финале всероссийского проекта 02.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже?
02.09.2025, 12:590 На первую осеннюю вечернюю пробежку приглашают псковичей 2 августа 02.09.2025, 12:470 Псковичи завоевали шесть медалей на соревнованиях по бадминтону в Чите 02.09.2025, 12:430 С генподрядчика взыскали более 3,8 млн рублей за содержание зеленых зон в центре Пскова 02.09.2025, 12:370 В августе 55 женщин в Псковской области родили третьего ребенка
02.09.2025, 12:230 МегаФон запускает безлимит на MAX 02.09.2025, 12:210 Три человека от Псковской области будут наблюдать за ходом ДЭГ 02.09.2025, 12:180 В Пскове задержали мужчину за кражу косметических средств 02.09.2025, 12:160 Более 500 случаев ОРВИ выявили в Пскове за последнюю неделю лета
02.09.2025, 12:100 Общественная палата и облсовпроф подписали соглашение о взаимодействии при наблюдении за выборами  02.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андреем Маковским 02.09.2025, 11:500 Дополнительное финансирование на спил аварийных деревьев хотят выделить в Дно 02.09.2025, 11:430 До +25 градусов и небольшую облачность прогнозируют в Псковской области 3 сентября
02.09.2025, 11:340 «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже? 02.09.2025, 11:320 Предприниматель в Плюссе оштрафован из-за нарушений трудового законодательства 02.09.2025, 11:260 «ЗЭТО» стал участником Форума промышленности Псковской области 02.09.2025, 11:180 Белая цапля поселилась на благоустроенном пруду в Печорах
02.09.2025, 11:112 Стали известности подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове 02.09.2025, 11:060 Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области 02.09.2025, 10:570 Китай введет пробный безвизовый режим для граждан РФ 02.09.2025, 10:490 Нежилой дом сгорел в Идрице из-за неосторожности с огнем
02.09.2025, 10:360 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга. ВИДЕО 02.09.2025, 10:300 Территории для жизни 02.09.2025, 10:290 «Гайд-парк»: Как «Новые люди» решают проблемы избирателей? 02.09.2025, 10:280 Жилой дом и гараж горели в гдовской деревне Сырой Лес
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru