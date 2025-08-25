Культура

Наручные часы полного кавалера ордена Славы пополнили экспозицию псковского музея

В Псковском музее-заповеднике в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в рамках проекта «Предметный мир войны» представлены наручные часы «Мир» полного кавалера ордена Славы Петра Антипова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Как рассказали в музее, на нижней крышке часов гравировка: «Кавалеру трех орденов Славы от Псковского ОК КПСС и облисполкома П.В. Антипову 9 мая 1965 г.».

Экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

«Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. На выставке представлены предметы солдатского быта, вещи военной поры, которые являются беспристрастными свидетелями событий военного времени. Таким образом цель проекта – показать подвиг участника Великой Отечественной войны через конкретный музейный экспонат. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов истории Великой Отечественной войны», - отметили в музее.

Петр Антипов (1922-1999) – участник Великой Отечественный войны, полный кавалер ордена Славы.

Родился в деревне Голево Пушкиногорского района. До призыва на военную службу работал счетоводом в потребкооперации. В Красной Армии с апреля 1940 года. С первых дней войны был зачислен сапером в 652-й отдельный саперный батальон 381-й стрелковой дивизии. На Калининском и Первом Прибалтийском фронтах в составе этого подразделения принимал участие в боях под Великими Луками, Новосокольниками, освобождал Белоруссию.

В июне-июле 1944 года дивизия участвует в Выборгской наступательной операции Ленинградского фронта и в её продолжении – в боях в межозерном дефиле и в сражении на реке Вуоксе. В этих боях Петр Антипов находился в боевых порядках пехоты, расчищая путь ей путь от финских мин-сюрпризов и проволочных заграждений. 10 июня 1944 года, находясь под ружейно-пулеметным огнем, он уничтожил блиндаж с засевшими там финскими солдатами, мешавшими продвижению наших войск. За этот подвиг награжден орденом Красной Звезды.

4 июля 1944 года в районе севернее деревни Мяки, в 40 километрах восточнее города Выборг, старший сержант Антипов проделал проходы в минных полях. На танкоопасном направлении установил несколько мин, на которых во время танковой атаки подорвались две вражеские машины. Рискуя жизнью, спас в бою командира батальона. Был награжден орденом Славы третьей степени.

Осенью 1944 года старший сержант Антипов воевал уже в другой части и подругой специальности – командиром отделения 99-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона 21-й моторизированной инженерной бригады.

В боях на севере Польши, находясь под непрерывным артиллерийско-пулеметным огнем, руководил строительством моста. За проявленные мужество и отвагу был награжден орденом Славы второй степени.

В ноябре 1944 года он умело руководил отделением при строительстве моста через реку Дзельда у населенного пункта Лиэдзелла (Латвия). Едва успели закончить работу, как вражеским артиллерийским огнем был разбит один пролет моста. Раненый Антипов первым бросился исправлять повреждение. Мост был восстановлен, и по нему прошли наши части.

20 апреля 1945 года произвел ночную инженерную разведку на реке Пассарге южнее города Браунсберг (ныне город Бранево, Польша). Добыл ценные сведения, на следующий день под вражеским огнем восстановил опоры моста, что позволило нашим частям продолжить наступление. Награжден орденом Славы первой степени.

Демобилизовался в 1945 году. Вернулся на родину. Жил в Пушкинских Горах. Работал плотником в ремстройконторе, в Пушкинском заповеднике. Принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи.