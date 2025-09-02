Псковcкая обл.
Культура

В Изборске пройдёт научно-практическая конференция «Одна земля - общая история»

04.09.2025 14:59|ПсковКомментариев: 0

26 сентября в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» пройдёт научно-практическая конференция «Одна земля - общая история», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Мероприятие посвящено сохранению культурного и духовного наследия малочисленных народов Российской Федерации и проводиться совместно с Печорской районной общественной организация «Этнокультурное общество народа сето» при поддержке правительства Псковской области.

К участию приглашаются сотрудники музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представители Русской православной церкви, историки, этнографы, искусствоведы, филологи, краеведы, учёные и исследователи других специальностей.

Предлагаются к обсуждению следующие вопросы: сохранение историко-культурного и духовного наследия, традиций, языка, правовой статус коренных малочисленных народов России, особенности традиционного костюма, украшений, православные традиции сето – малочисленного коренного народа Российской Федерации.

Приветствуется постановка разнообразных вопросов в рамках заявленной тематики. Возможно участие в конференции в форме стендового доклада.

Заседания конференции состоятся в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск», по адресу: Изборск, улица Печорская, дом 41 а.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции нужно направлять в оргкомитет по электронной почте izborsk@yandex.ru с темой письма: Одна земля – общая история. В заявке необходимо указать следующие сведения: фамилия, имя и отчество участника, учёная степень и звание, организация и должность, адрес, телефон, e-mail, тема предполагаемого сообщения. Заявки принимаются до 20 сентября. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
