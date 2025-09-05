Культура

Продолжается приём заявок на конференцию «Писатели Псковщины»

Псковский городской молодёжный центр продолжает приём заявок на конференцию «Писатели Псковщины». Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Литературное пространство для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Конференция предлагает молодым людям от 14 до 35 лет глубоко погрузиться в литературное наследие региона, выбрав одно из двух направлений: исследование творчества ушедших из жизни писателей («Память и наследие») или изучение современных авторов Псковщины («Современные голоса»).

Все принятые работы проходят экспертизу профессионального жюри, в состав которого вошли литературоведы, краеведы и представители Псковского отделения Союза писателей России. Авторы лучших исследований будут приглашены для очной презентации своих работ в октябре 2025 года.

Для участия необходимо заполнить электронную форму и приложить исследовательскую работу объёмом от 1 до 7 страниц. Все участники получат дипломы, а победители будут награждены ценными призами.

«Главная цель конференции — не просто собрать работы, а создать среду для диалога между поколениями, – отмечает руководитель проекта Мария Каменская. – Мы увидим, как молодёжь открывает для себя новые имена и по-новому осмысляет творчество известных писателей. Это не только академические исследования, но и важный вклад в сохранение культурного кода нашей области».

Подробности на сайте.