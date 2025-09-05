Культура

Псковская поэтесса Диана Константинова борется за проход в финал конкурса «Филатов фест»

Псковская поэтесса Диана Константинова приняла участие во втором полуфинале Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов фест». Как сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте», сейчас за нее можно проголосовать онлайн, чтобы обеспечить проход в финал.

Видео: «Филатов фест» / «ВКонтакте»

В настоящее время проходит народное голосование. У победителей остаются шансы пройти в финал, даже если их не выбрало жюри.

«Во втором полуфинале принимали участие 15 авторов, однако технические возможности "ВКонтакте" не позволяют отметить более 10 вариантов ответов в опросе. Поэтому голосование будет идти в комментариях: пишите имя автора, который, по вашему мнению, заслуживает выхода в финал. Страницы голосующих должны быть открытыми, живыми и не пустыми», - сообщили организаторы фестиваля.

Голосование закончится 7 сентября в 21:00 по московскому времени.