Культура

Семейный ансамбль из Пскова стал лауреатом премии «Казачий круг - 2025»

Семейный ансамбль «Казачата» из Пскова стал лауреатом III премии «Казачий круг - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Фото: Министерство культуры Псковской области

«Псковский ансамбль вернулся с Всероссийского конкурса "Казачий круг - 2025", который прошел в минувшие выходные в городе Раменское, Московской области. Ансамбль выступил с композициями "Пролягала, да путь-дорожка" и "Бравый атаман". Жюри оценило исполнение по достоинству»,- отметили в министерстве.

Учредителями конкурса являются Совет при президенте РФ по делам казачества, министерство культуры Российской Федерации.

«Поздравляем семейный ансамбль «Казачата» с заслуженной победой!» - добавили в министерстве.