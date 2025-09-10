Культура

Центральные районные библиотеки в Опочке и Пушкинских Горах обновят в ближайшие два года

Обновить центральные районные библиотеки в Опочке и Пушкинских Горах планируют в ближайшие два года, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Также в период с 2026 по 2028 год проведут капремонт сельского дома культуры в селе Родовое Палкинского округа, Красногородского дома культуры и Детской школы искусств в Порхове.

Отметим, Псковская область получит на модернизацию объектов культуры 440 млн рублей. Средства будут выделены в рамках нацпроекта «Семья». Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором региона Михаилов Ведерников доложила заместитель Ольга Тимофеева.

