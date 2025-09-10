Культура

С автором «Ветра радости» встретятся гости и участники фестиваля «Осень в Михайловском»

Творческая встреча со священнослужителем, врачом и писателем Григорием Григорьевым состоится 17 сентября в рамках XVIII Межрегионального фестиваля библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском — 2025». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном Пушкинском заповеднике, который является одним из организаторов фестиваля. Встреча запланирована на 15.00, сразу по окончании торжественной церемонии открытия библиотечного форума. Проведут её в большом театрально-концертном зале Научно-культурного центра музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Григорий Григорьев

В «Михайловском» напомнили, что Григорий Григорьев — удивительный человек. Выпускник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Ленинграде, он был начальником медицинской службы подводной лодки, принимал участие в ликвидации трёх аварий на подлодках. После демобилизации много работал как врач — психиатр и нарколог; на базе Центра научно-технической деятельности и социальных инициатив при Академии наук СССР создал и возглавил Международный институт резервных возможностей человека. Доктор медицинских и доктор богословских наук, автор многих и многих научных трудов, он стал настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии в Ленинградской области. Кроме того, член Союза писателей России и член Литературного Фонда, читающей России Григорий Григорьев известен серией книг «Ветер радости»: «Городокское приволье» и «Что приносят нам сны» — о годах детства и юности; «Три дня в лунном свете» — записки при чтении романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Родственными узами Григорий Игоревич связан с Псковской областью, — рассказали в «Михайловском». — Его отец — известный поэт, пскович, уроженец деревни Ситовичи в Псковской губернии (сейчас Порховский район Псковской области). В годы Великой Отечественной 18-ти лет он стал партизаном-разведчиком, одним из создателей Плюсского подполья, затем служил в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады».

Напомним, что Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» — одно из крупнейших профессиональных библиотечных мероприятий, масштабная площадка для обмена опытом, знаниями, технологиями и инновациями в области продвижения книги и чтения в Российской Федерации. Тема XVIII «Осени…» — «Место библиотеки в жизни молодой интеллигенции: от вдохновения — к действию».