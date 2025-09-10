Культура

Дополнительный прием заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал дополнительный конкурсный отбор в рамках программы «Земский работник культуры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Единовременную выплату в размере 1 млн рублей получат представители сферы культуры, которые приедут работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки и малые города с численностью населения до 50 тысяч человек. Главное условие — исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет.

В составе заявки соискателя должно входить заявление о предоставлении единовременной выплаты, копия паспорта, копия документа о профессиональном образовании, копия трудовой книжки. Полный список необходимых документов размещен на официальном сайте министерства в разделе «Земский работник культуры», «Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат». Там же опубликован список из 28 вакантных должностей.

Подать заявку можно до 26 сентября. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены в министерство лично по адресу: 180004, Псков, Октябрьский проспект, 7а, каб. 8 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 180004, Псков улица Некрасова, 23. Копии документов, входящие в состав заявки при личном обращении, подаются одновременно с предъявлением оригиналов.