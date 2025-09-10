Культура

За лето псковский музей посетили 315 тысяч человек

За июнь, июль и август объекты Псковского музея посетили более 315 тысяч человек. Это на 36 тысяч больше, чем в 2024 году. Среди них 239 тысяч человек стали гостями Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В этом году Псковский музей стали активно привлекать многодетные семьи. В результате за лето музей посетило 11 тысяч человек против 2200 в прошлом году. Согласно п. 3 Указа Президента РФ от 23 января 2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» для них предусмотрено бесплатное посещение в любой день работы музея. Самыми популярными из объектов для семей стали ансамбль Псковского кремля и Поганкины палаты. Среди программ наибольшим спросом пользуются «Башня, стерегущая город», «Пешком в историю» и «Путешествие по Картинной галерее». Особенно популярными стали интерактивные программы музея, организованные в День семьи. Выросло и общее количество детей на мастер-классах и массовых мероприятиях «Воевода Шуйский», «Довмонт Псковский».

Более 16 тысяч детей до 14 лет поучаствовали в музейных мероприятиях и посетили экскурсии. Более 2200 участников специальной военной операции и членов их семей стали гостями музея.

Филиалы Псковского музея – Музей истории города Печоры, музеи-усадьбы Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Софьи Ковалевской, – всего посетило порядка 18 тысяч человек, что на 2 тысячи больше прошлого года. Этим летом музей запустил серию автобусных туров из Пскова в филиалы – 5 раз мы отправлялись в Вечашу, Печоры и Полибино.

Среди выставочных проектов самыми популярными оказались выставки и экспозиции Поганкиных палат: «Кабинет купца Поганкина», «Живопись древнего Пскова», «Музей Псковского археологического общества» и другие.

Летом прошли традиционные музейные события: фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» (более 2000 участников) и исторический праздник «Воевода Шуйский» (1000 участников).

«Еще одно чудесное и насыщенное лето. Псковский музей-заповедник благодарит каждого посетителя и снова ждет в гости!» - отметили в музее.