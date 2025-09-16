Выставка графики «Анна Каренина» откроется в Пскове 19 сентября

19 сентября в 17:00 Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки графики «Анна Каренина», созданной участницей многих международных и российских художественных проектов Ольгой Окуневой, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
В экспозиции представлено 64 графических листа – иллюстраций к всемирно известному роману Льва Толстого «Анна Каренина», со дня первой публикации которого исполнилось в этом году 150 лет (В январе 1875 года в книжке журнала «Русский вестник» была опубликована первая часть романа).
Роман был издан в 2024 году в Праге.
«Иллюстрации к роману Толстого Ольга Окунева выполнила в огромной психологической разработке души человеческой, с глубиною и силою, с реализмом художественного изображения», - полагают друзья художника.