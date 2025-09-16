Культура

Выставка графики «Анна Каренина» откроется в Пскове 19 сентября

19 сентября в 17:00 Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки графики «Анна Каренина», созданной участницей многих международных и российских художественных проектов Ольгой Окуневой, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В экспозиции представлено 64 графических листа – иллюстраций к всемирно известному роману Льва Толстого «Анна Каренина», со дня первой публикации которого исполнилось в этом году 150 лет (В январе 1875 года в книжке журнала «Русский вестник» была опубликована первая часть романа).

«Рисунки эти - результат длительного рабочего процесса, который растянулся более чем на 10 лет. Начала я их рисовать ещё в Афинах, году в 2013, кажется. Рисовала, исключительно исходя из личных творческих планов и желаний. Сделав несколько рисунков, я решила, что не справляюсь с задачей, что посягнула на литературную глыбу рано и быстро свернула свои опыты. Надо сказать, что, по счастью, рисунки я всё-таки опубликовала. Прошло более десяти лет, и в 2024 году произошло событие, которое я расцениваю, как настоящее чудо. Мне поступило предложение о сотрудничестве от пражского издательства Rybka Publishers», - рассказала Ольга Окунева.

Роман был издан в 2024 году в Праге.

«Иллюстрации к роману Толстого Ольга Окунева выполнила в огромной психологической разработке души человеческой, с глубиною и силою, с реализмом художественного изображения», - полагают друзья художника.