Выставка «Печерская обитель. Истина всегда проста» откроется в Изборске

Выставка «Печерская обитель. Истина всегда проста» откроется в Изборске 19 сентября в 13.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Во второй половине 1960-х годов Псково-Печерский монастырь посетил московский художник-график Павел Зубченков, запечатлевший внешний облик обители – Успенский и Никольский храмы, башни и стены крепости, звонницу, ризницу, сделал портреты насельников и зарисовки повседневной монастырской жизни.

«Работы Петра Петровича выполнены на бумаге карандашом, пастелью, углем и подкупают своей простотой и завершенностью, но главное, они поражают своей художественной точностью и достоверностью: многие монахи, запечатленные графиком, будто сошли со страниц замечательной книги митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», что вполне закономерно: между посещением обители художником и поселением в ней будущего автора «Несвятых святых» прошло немногим больше четверти века, и герои графических работ Зубченкова естественным течением жизни стали персонажами знаменитого сборника рассказов отца Тихона», - рассказали в музее.

Петр Зубченков (1910–1978) – художник-график, иллюстратор, плакатист, член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры РСФСР, родился в Пскове в семье известного строителя Петра Зубченкова. С 1927 по 1929 годы Петр Зубченков проходил обучение в Ленинграде, в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕИН); с 1930 по 1932 годы учился у Анны Остроумовой-Лебедевой.

Петр Зубченков участвовал в Великой Отечественной войне на Западном фронте: выезжая на передовую, делал рисунки на местах боёв. Рисунки фронтового художника публиковались в газетах «Боевая подготовка» и «Московский комсомолец»; в послевоенные годы, работая преимущественно акварелью, гуашью, тушью, рисовал для газет «Красная звезда» и «Московский комсомолец», сотрудничал с издательствами ИЗОГИЗ, «Молодая гвардия», «Московский рабочий»; иллюстрировал и оформлял книги; рисовал шаржи; в 1950–70-е годы создал ряд портретов известных деятелей культуры – Александра Чайковского, Ираклия Андроникова, Константина Симонова, Сергея Михалкова, Льва Ястржембского; делал рекламные постеры и плакаты на социальные темы.

С 1951 года Петр Зубченков принимал активное участие в республиканских и всесоюзных художественных выставках; персональная выставка состоялась в Москве в 1978 году. Графические работы художника хранятся во многих музеях страны; в фондах Центрального музея Великой Отечественной войны.