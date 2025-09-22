Культура

Проект «Предметный мир войны» представили псковским краеведам

В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова состоялось очередное заседание клуба краеведов. В работе заседания принял участие старший научный сотрудник сектора новейшей истории научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника Юрий Конов, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Юрий Конов рассказал о выставочном музейном проекте «Предметный мир войны», который четвертый год реализуется в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». В частности, об истории появления в музейных фондах сундучка, принадлежащего Герою Советского Союза Иманту Судмалису (1916-1944) и об ордене Александра Невского и подвиге его владельца, участника освобождения Псковской области Николая Псыркова (1924-1944).

Также 18 сентября Юрий Конов выступил с докладом на историко-краеведческой конференции «Форпост земли русской» в библиотеке. Его выступление было посвящено летчикам 305-й штурмовой авиационной дивизии, погибшим в июле 1944 года в ходе осуществления Псковско-Островской наступательной операции. Конференция стала одним их этапов сотрудничества Псковской области с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации и была посвящена региональной памятной дате − Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

В программу вошли очные, дистанционные и стендовые доклады. На конференции прозвучали исследования, посвященные обороне Пскова, событиям первых дней Великой Отечественной войны, подвигам жителей области и современным цифровым ресурсам для историко-культурного просвещения.