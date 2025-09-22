Культура

В Доме купца Белянина в Изборске открылась выставка графики Петра Зубченкова

19 сентября в Доме купца Белянина музея-заповедника «Изборск» торжественно открылась выставка графики Петра Зубченкова «Печерская обитель. Истина всегда проста», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

Зрителей приветствовала директор музея-заповедника Наталия Дубровская: «Я всех поздравляю с открытием необыкновенной, невероятно редкой и, я бы даже сказала, драгоценной выставки! Графические работы Петра Петровича Зубченкова составляют удивительную коллекцию, которая хранится у нас в музее. И это настоящее сокровище! Мало кто эти работы видел. Это очень тонкие воспоминания художника о сокровенном, о пережитом, о том, как художник поймал настроение, те чувства, которые мы все испытываем, когда посещаем Псково-Печерскую обитель. Художник увидел красоту, которая в 1960-е годы только начала возрождаться при настоятеле Алипии, начавшем реставрацию Псково-Печерского монастыря. Эти годы мы называем Псковским возрождением, когда в Пскове работали реставраторы Смирнов, Скобельцын, Спегальский. Всё это великие имена фронтовиков-победителей, и это всё о нашей Великой Победе, о нашей силе духа и крепости русского характера», – сказала директор.

«В этих работах представлена история монастырской жизни, история старчества, наши храмы и святыни, без которых невозможно пройти свой жизненный путь. Поэтому будем идти по своему пути, приобщаясь к родной истории и культуре, – сказал в своей приветственной речи настоятель Никольского собора Изборска подворья Псково-Печерского монастыря отец Димитрий.

Небольшую экскурсию для посетителей провел заведующий сектором фондовой работы отдела фондов музея-заповедника «Изборск» Виктор Павлущенок, который, в частности, отметил уникальность выставки: из 38 представленных работ 20 экспонируются впервые: «Эти работы еще никто не видел. Вы – первые зрители», – подчеркнул научный сотрудник музея.

Напомним, Петр Зубченков (1910–1978) – художник-график, иллюстратор, плакатист, член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны, во второй половине 1960-х годов посетил Псково-Печерский монастырь и запечатлел внешний облик обители – Успенский и Никольский храмы, башни и стены крепости, звонницу, ризницу, сделал портреты насельников и зарисовки повседневной монастырской жизни.

Работы Петра Зубченкова подкупают своей простотой и достоверностью: многие монахи, запечатленные графиком, будто сошли со страниц замечательной книги митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», что вполне понятно: между посещением обители художником и поселением в ней будущего автора «Несвятых святых» прошло не более 15 лет, и герои рисунков естественным течением жизни стали персонажами знаменитого сборника рассказов отца Тихона.