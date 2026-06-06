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Сирийский писатель и публицист: Пушкин — душа не только русской, но и мировой поэзии

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Сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, у могилы поэта, отслужили литию по «приснопоминаемому убиенному болярину Александру».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Хоть Сирия и далеко от России, я хочу заверить вас, что каждый культурный человек в Сирии уважает Пушкина исключительно, — сказал после общей молитвы жителям и гостям Пушкиногорья гость LX Праздника поэзии, писатель и публицист Низар Канаан. — Многие читали его стихи про кончину великого поэта Байрона. Но мне кажется, что это он и о себе написал, потому что тоже, как в стихотворении “К морю“, “ушёл, оплаканный свободой“. Я считаю Пушкина душой не только русской, но и мировой поэзии», — заключил сирийский писатель.

Напомнив о пушкинском «Подражании Корану», Низар Канаан попросил у владыки позволения прочесть молитву за душу Пушкина на арабском языке.  В музее напомнили, что сегодня в своём интернет-поздравлении с Пушкинским днём России и с днём русского языка директор «Михайловского» Георгий Василевич особо подчеркнул, что творчество Пушкина, как слова пророка, объединяет людей, «утверждая смыслы и пробуждая сердца».
 


 

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