Культура

В Пскове открылась выставка иллюстраций к чешскому изданию «Анны Карениной»

Открылась выставка иллюстраций Ольги Окуневой к чешскому изданию «Анны Карениной» Льва Толстого в Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 20 сентября. На выставке представили 64 графических листа, 38 из которых вошли в книгу, напечатанную в прошлом году.

Куратор выставки и супруг Ольги Окуневой Александр Вихров развесил её работы в читальном зале библиотеки на Конной таким образом, чтобы это был рассказ не столько о романе, сколько о художнике.

«Здесь речь не о великом Толстом, здесь идёт речь о великой Окуневой! В каждый лист она умудряется вложить сугубо изобразительный смысл. Каждый лист совершенно самостоятельный. Толстого тут можно было бы вообще не упоминать, названия не писать», - отметил он.

Однако, открывая эту выставку, библиотекари напомнили, что в январе исполнилось 150 лет с публикации первых глав романа «Анна Каренина» в журнале «Русский вестник». В марте этого года Ольга Окунева у себя на странице «ВКонтакте» начала рассказывать своим подписчикам, как она рисовала «Анну Каренину», как изучала работы других иллюстраторов, моду того времени и фантазировала о том, что Анна и Вронский могли делать в Италии.

Псковский художник Сергей Семёнов, который знает её со студенческих времён сказал, что в её иллюстрации к «Анне Карениной» вложен огромный труд, который могут оценить только профессионалы.

«Они какие-то не сегодняшние, эти иллюстрации. Сейчас редко кто оформляет книги таким образом. Это грандиозная работа», - сказал он.

Искусствовед Ольга Кошелькова подтвердила, что иллюстрации Ольги Окуневой к «Анне Карениной» как будто созданы современницей Толстого. И что складывается полное ощущение, что автор чувствует себя во времени Анны Карениной, «как рыба в воде».

Выставка «Анна Каренина» продлится в библиотеке на Конной до 12 октября.

Ольга Окунева родилась в Муроме, окончила Ивановское областное художественное училище, училась в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, работала в Псковском театре драмы художником-постановщиком, а потом много лет жила в Греции. В 2015 году вернулась в Россию, её работы неоднократно выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге и Пскове, а также находятся в музейных собраниях и частных коллекциях как на родине, так и за рубежом.