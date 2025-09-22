Культура

Два призовых места завоевали псковичи на фестивале «Российская студенческая весна»

Два призовых места и два специальных приза получила делегация Псковской области на XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который в этом году проходит в Ставрополе, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Участниками Национального финала стали 2 000 студентов из 70 регионов России.

«Здесь встретились самые талантливые и яркие студенты со всей страны», - сказал губернатор.

Псковскую область представляли учащиеся Псковского кооперативного техникума и Псковского медицинского колледжа.

Результаты:

Александра Иванова заняла II место в направлении «АРТ», номинация «Графический дизайн»;

Алёна Зарубина и Татьяна Солдатова стали лауреатами II степени в направлении «Видео», номинация «Юмористический ролик»;

Арина Клявина в номинации «Народные инструменты» получила спецприз «за сохранение народных традиций»;

Артём Гоцуляк в номинации «Народный танец» стал обладателем спецприза «за яркое сценическое воплощение образа».

«Поздравляю ребят с победами!», - заключил Михаил Ведерников.