Два призовых места завоевали псковичи на фестивале «Российская студенческая весна»

Два призовых места и два специальных приза получила делегация Псковской области на XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который в этом году проходит в Ставрополе, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Участниками Национального финала стали 2 000 студентов из 70 регионов России.
«Здесь встретились самые талантливые и яркие студенты со всей страны», - сказал губернатор.
Псковскую область представляли учащиеся Псковского кооперативного техникума и Псковского медицинского колледжа.
Результаты:
«Поздравляю ребят с победами!», - заключил Михаил Ведерников.