На бесплатные кинопоказы о героях приглашают псковичей

В рамках патриотического проекта «Славе не меркнуть, подвигу жить: герои России в истории и современности» в Доме молодежи проведут серию специальных кинопоказов, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»
Это возможность увидеть истории героев, чьи имена навсегда вписаны в летопись страны: Александра Досягаева, Дениса Дементьева, Игоря Суханова, Павла Горбоконенко.
Расписание показов:
Место проведения: актовый зал Дома молодежи (улица Конная, 2).
Приглашаются школьные классы, студенческие группы, трудовые коллективы, общественные организации и все желающие.
Для участия необходимо заранее заполнить короткую форму регистрации по ссылке для планирования мест.