Культура

На бесплатные кинопоказы о героях приглашают псковичей

В рамках патриотического проекта «Славе не меркнуть, подвигу жить: герои России в истории и современности» в Доме молодежи проведут серию специальных кинопоказов, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Это возможность увидеть истории героев, чьи имена навсегда вписаны в летопись страны: Александра Досягаева, Дениса Дементьева, Игоря Суханова, Павла Горбоконенко.

«Эти фильмы — не просто хроника. Это возможность увидеть их жизнь, их выбор, их бессмертный подвиг глазами родных, друзей и сослуживцев», - отметили организаторы мероприятия.

Расписание показов:

8 октября (вторник) в 14:00,

15 октября (вторник) в 14:00,

20 октября (воскресенье) в 14:00,

28 октября (понедельник) в 14:00.

Место проведения: актовый зал Дома молодежи (улица Конная, 2).

Приглашаются школьные классы, студенческие группы, трудовые коллективы, общественные организации и все желающие.

Для участия необходимо заранее заполнить короткую форму регистрации по ссылке для планирования мест.