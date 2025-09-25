Культура

Выставку к 190-летию пушкинской элегии открыли в «Михайловском»

К 190-летию создания знаменитой пушкинской элегии «Вновь я посетил…» (26 сентября 1835 года) на официальной странице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня открыли небольшую выставку картин с видами мемориальной усадьбы поэта и её окрестностей. Это репродукции полотен и графических листов, выполненных художниками, принадлежащими к разным поколениям и разным художественным школам — живопись и графика Петра Фомина, Дмитрия Бучкина, Ольги Тихоновой, Вадима Меллина, Сергея Фролова, Аси Шеваровой, Василия Звонцова.

Вадим Меллин. Вид на озеро Петровское. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Размещены репродукции таким образом, что под чтение стихотворения — а музей предлагает слушать пушкинский шедевр в классическом исполнении Иннокентия Смоктуновского — можно переходить от одной картины к другой, как к иллюстрациям элегии, от строфы к строфе. При этом в изобразительный ряд включены как часто экспонируемые, «хрестоматийные» изображения, так и произведения, которые широкому зрителю почти не знакомы.

Сопровождает виртуальную выставку небольшой рассказ об истории создания и о книжно-журнальной судьбе элегии.

Сергей Фролов. Дорога, изрытая дождями. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» регулярно знакомит своих виртуальных гостей с предметами из своего богатого фондового собрания в разных цифровых проектах. Подобную практику в музее считают важной как для собственно Пушкинского заповедника, так и для его потенциальных посетителей — пользователей Сети: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондовых коллекций. И, возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации»