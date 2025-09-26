Псковcкая обл.
Культура

Концерт, лекции и экскурсии пройдут в музее-усадьбе Модеста Мусоргского в Псковской области

26.09.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Псковский музей-заповедник присоединился к проекту «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных. В рамках проекта в Музее-усадьбе Модеста Мусоргского (деревня Наумово) пройдут концерт, лекции и экскурсии 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В 12:00 состоится лекция «Творческий подвиг композитора». Её прочтёт доцент кафедры истории музыки РАМ имени Гнесиных, кандидат искусствоведения, автор проекта - Светлана Павлова.

В 13:00 в Белом зале усадьбы выступит фортепианный дуэт лауреатов всероссийских и международных конкурсов Анастасии Грищук и Полины Карелиной. В программе русская музыка XIX-XXI веков. Концерт пройдет на бесплатной основе.

В 14:00 Лидия Николаева, директор Мемориального музея-усадьбы М П. Мусоргского, проведет экскурсию по усадьбе.

 

Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону +78114931140.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
