Культура

Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар золотой осени

Всем, кто решил на этой неделе, пока ещё тепло, побывать в псковских пушкинских местах, Государственный музей-заповедник «Михайловское» напоминает, что завтра, 30 сентября, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и допоздна могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, особенно притягательным в эту пору, отметили в музее.

Елена Абдулаева. Осень в Михайловском (2007). Из фондов Пушкинского заповедника

Со среды, 1 октября, работа усадеб в составе Пушкинского заповедника возобновится в штатном режиме. Однако туристов просят иметь в виду, что «Михайловское» выходит из графика, который вводили на время так называемого высокого сезона. В связи с этим с 1 октября на дополнительные часы по субботам гостям рассчитывать уже не придётся. То есть, начиная со следующей недели, по субботам, как и в другие дни со вторника по воскресенье (понедельник — выходной) музеи будут работать только до 18.00, а музейные кассы — до 17.30.

В «Михайловском», однако, особо отметили: в связи с традиционным наплывом посетителей в дни так называемой золотой осени, столь любимой Пушкиным, первый выходной месяца — понедельник, 6 октября — в музее объявлен рабочим днём.

В заповеднике также уточнили, что санитарный день в мемориальных музеях — вовсе не повод отменять гастрольное выступление театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Завтра жителей и гостей Святогорья ждут на заключительном показе труппы в этом году — мощном и стильном спектакле «Гамлет» по трагедии У. Шекспира. В нынешнем году устроители гастролей даже решили начать его на полчаса раньше обычного, в 17.30. Это сделано для того, чтобы школьники, которых классами, а то и целыми параллелями привозят на спектакли из разных районов области, успели по окончании пьесы добраться домой, не нарушая действующие на сегодня правила организованных автобусных перевозок детских групп.

В «Михайловском» также поделились планами на дни, последующие за санитарным вторником. Так, в самом начале месяца в заповедном Научно-культурном центре планируют открыть новую выставку, которая называется «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения». В этой экспозиции будут представлены акварели художника из Санкт-Петербурга Александра Фёдорова. Также в первой половине октября в музее ждут гостей на традиционно яркий фестиваль детского творчества «Мой Пушкин» и на новые арт-экскурсии Михаила Драгунова.