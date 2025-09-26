Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Развитие Силово-Медведево
Воркаут в Пскове
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Культура 26.09.2025 12:530 Икону XVI века «Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой» представили в Пскове 29.09.2025 08:000 Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар золотой осени 28.09.2025 20:000 На беседу с автором книги военных воспоминаний пушкиногорцев приглашает «Михайловское» в День пожилого человека 28.09.2025 16:000 Псковичей приглашают на концерт камерной классической музыки 5 октября 28.09.2025 15:000 Картины Петра Оссовского из фондов «Михайловского» на выставке в Москве увидели 25 000 человек 27.09.2025 17:200 «Надежда русской фантастики» выступила в Пскове с «литературным стендапом»
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар золотой осени

29.09.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Всем, кто решил на этой неделе, пока ещё тепло, побывать в псковских пушкинских местах, Государственный музей-заповедник «Михайловское» напоминает, что завтра, 30 сентября, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и допоздна могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, особенно притягательным в эту пору, отметили в музее.

Елена Абдулаева. Осень в Михайловском (2007). Из фондов Пушкинского заповедника

Со среды, 1 октября, работа усадеб в составе Пушкинского заповедника возобновится в штатном режиме. Однако туристов просят иметь в виду, что «Михайловское» выходит из графика, который вводили на время так называемого высокого сезона. В связи с этим с 1 октября на дополнительные часы по субботам гостям рассчитывать уже не придётся. То есть, начиная со следующей недели, по субботам, как и в другие дни со вторника по воскресенье (понедельник — выходной) музеи будут работать только до 18.00, а музейные кассы — до 17.30.

В «Михайловском», однако, особо отметили: в связи с традиционным наплывом посетителей в дни так называемой золотой осени, столь любимой Пушкиным, первый выходной месяца — понедельник, 6 октября — в музее объявлен рабочим днём.

В заповеднике также уточнили, что санитарный день в мемориальных музеях — вовсе не повод отменять гастрольное выступление театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Завтра жителей и гостей Святогорья ждут на заключительном показе труппы в этом году — мощном и стильном спектакле «Гамлет» по трагедии У. Шекспира. В нынешнем году устроители гастролей даже решили начать его на полчаса раньше обычного, в 17.30. Это сделано для того, чтобы школьники, которых классами, а то и целыми параллелями привозят на спектакли из разных районов области, успели по окончании пьесы добраться домой, не нарушая действующие на сегодня правила организованных автобусных перевозок детских групп.

В «Михайловском» также поделились планами на дни, последующие за санитарным вторником. Так, в самом начале месяца в заповедном Научно-культурном центре планируют открыть новую выставку, которая называется «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения». В этой экспозиции будут представлены акварели художника из Санкт-Петербурга Александра Фёдорова. Также в первой половине октября в музее ждут гостей на традиционно яркий фестиваль детского творчества «Мой Пушкин» и на новые арт-экскурсии Михаила Драгунова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 280 человек
29.09.2025, 09:000 Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла на 47-м году жизни 29.09.2025, 08:400 Автобусный бизнес хотят пускать на маршруты в обмен на инвестиции 29.09.2025, 08:200 Мошенники стали чаще вовлекать молодежь в схемы с «преступными доставками» 29.09.2025, 08:000 Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар золотой осени
29.09.2025, 07:300 Память святой Евфимии Всехвальной чествуют сегодня православные 29.09.2025, 07:000 День отоларинголога отмечается сегодня в России 28.09.2025, 22:000 Пскович украл женскую сумку и два мобильных телефона 28.09.2025, 21:380 Пскович получил звезду «Клуба Макарова»
28.09.2025, 21:300 Мошенница перехватила переписку от организаций по поставке грузов в Пскове 28.09.2025, 21:210 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Иркутску» в первенстве России 28.09.2025, 21:000 Митрополит Матфей совершил великое освящение храма Архангела Михаила села Кобылье Городище 28.09.2025, 20:300 Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 29 сентября
28.09.2025, 20:000 На беседу с автором книги военных воспоминаний пушкиногорцев приглашает «Михайловское» в День пожилого человека 28.09.2025, 19:300 Игорь Иванов отметил вклад машиностроителей в обеспечение стабильности и прогресса 28.09.2025, 19:000 Сотрудников избирательной системы Псковской области поздравил губернатор 28.09.2025, 18:300 В псковском подворье «Птичий дворик» прошёл праздник тыквы
28.09.2025, 18:150 В Куньинском районе сбили лося 28.09.2025, 18:000 В Пскове прошёл чемпионат по первой помощи для первичных профсоюзных организаций 28.09.2025, 17:300 Машиностроителей региона с профессиональным праздником поздравили депутаты Собрания 28.09.2025, 17:000 До +13 градусов и заморозки прогнозируют в Псковской области 29 сентября
28.09.2025, 16:300 Пожилая жительница города Острова передала курьеру более 300 тысяч рублей 28.09.2025, 16:000 Псковичей приглашают на концерт камерной классической музыки 5 октября 28.09.2025, 15:302 Александр Котов: Ответственность членов избиркомов делают выборы легитимными и отражающими истинную волю жителей региона 28.09.2025, 15:000 Картины Петра Оссовского из фондов «Михайловского» на выставке в Москве увидели 25 000 человек
28.09.2025, 14:300 Умер врач-отоларинголог Пыталовской больницы 28.09.2025, 14:001 Машиностроителей с их профессиональным праздником поздравил Михаил Ведерников 28.09.2025, 13:301 В России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний 28.09.2025, 13:000 С Днём машиностроителей жителей Псковской области поздравил депутат Государственной Думы
28.09.2025, 12:300 В псковском ресторане «СтругановЪ» готовят насыщенный октябрь 28.09.2025, 12:000 Фотофакт: «Ошапурки» сломали скамейку у бара, посвящённого Булгакову 28.09.2025, 11:300 Россиянам рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию 28.09.2025, 11:000 С Днём машиностроителя поздравил великолучан глава города
28.09.2025, 10:300 В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов 28.09.2025, 10:000 Сбор грибов в Псковской области становится вялотекущим 28.09.2025, 09:300 Мошенники внедряют новые схемы обмана 28.09.2025, 09:000 В Усвятах состоялся фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского»
27.09.2025, 22:280 В Пскове состоялся концерт группы «Конец фильма» 27.09.2025, 22:000 Shaman подтвердил существование партии «Мы» 27.09.2025, 21:300 В Госдуме предложили сохранить льготы по ипотеке для семей с одним ребенком 27.09.2025, 21:000 Ограничение скорости введут на участке трассы А-122 в Псковской области 28 сентября
27.09.2025, 20:300 Осенняя ярмарка прошла Пушкиногорском районе 27.09.2025, 20:000 Пскович стал победителем первенства СЗФО по дзюдо 27.09.2025, 19:400 Третий гастрономический фестиваль «Хоровод дружбы» состоялся в Острове 27.09.2025, 19:200 Студентка Псковского кооперативного техникума одержала победу в региональном этапе конкурса «Молодой профсоюзный лидер 2025»
27.09.2025, 19:072 На круговом перекрестке Кузбасской дивизии легковой автомобиль врезался в трактор ВИДЕО 27.09.2025, 19:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре 27.09.2025, 18:400 Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25% - Минздрав 27.09.2025, 18:200 На капитальный ремонт локнянского стадиона «Колос» планируют привлечь 18 миллионов рублей
27.09.2025, 18:000 Эксперты псковского фестиваля «Кроха-фест» приступили к отбору заявок 27.09.2025, 17:400 Пушкиногорские школьники приняли участие в лесовосстановительной акции «Михайловского» 27.09.2025, 17:200 «Надежда русской фантастики» выступила в Пскове с «литературным стендапом» 27.09.2025, 17:000 День рождения Валентина Курбатова отметят литературно-поэтическим вечером в Пскове
27.09.2025, 16:400 Более 300 участников представили продукцию на традиционной осенней ярмарке в Великих Луках 27.09.2025, 16:200 В музее-заповеднике «Изборск» прошла научно-практическая конференция «Одна земля – общая история» 27.09.2025, 16:000 Участок теплотрассы отремонтируют в печорской деревне Ротово перед отопительным сезоном 27.09.2025, 15:400 До +15 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 28 сентября
27.09.2025, 15:200 Псковичей приглашают на диктант «Бегущая строка» в честь Валентина Курбатова 27.09.2025, 15:000 Записаться на тест-драйв и опробовать Belgee предлагают псковичам 27.09.2025, 14:400 Актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет 27.09.2025, 14:200 Приставы в ходе рейда изъяли у псковички внедорожник из-за долга в 1,5 млн рублей
27.09.2025, 14:100 Спикер Собрания Александр Котов поблагодарил воспитателей за трепетную заботу о детях 27.09.2025, 14:030 Медведи терроризируют жителей Куньинского района 27.09.2025, 14:000 Заморозки до -2 градусов ожидают на территории Псковской области 27.09.2025, 13:400 Международный день туризма отмечают 27 сентября
27.09.2025, 13:200 На Всероссийском форуме оценили роль общественных инициатив в национальной стратегии развития 27.09.2025, 13:000 GURAVI предлагает формат камерных банкетов 27.09.2025, 12:400 Дмитрий Шахов обсудил с руководством следственного управления меры по дополнительной защите прав граждан 27.09.2025, 12:200 «Сказка о мёртвой царевне…» в «Михайловском» прошла с аншлагом. ФОТО
27.09.2025, 12:100 Подвоз питьевой воды автоцистерной организуют для жителей улицы Советской в Пскове 27.09.2025, 12:000 Более 152 человек приняли в юбилейном старте 5 вёрст на набережной реки Великой Пскове 27.09.2025, 11:400 На 78-м году жизни скончался профессор ВЛГАФК Игорь Тюпаев 27.09.2025, 11:260 Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня
27.09.2025, 11:200 «Михайловское» впервые участвует в фестивале «Осень в Заосье» в Беларуси 27.09.2025, 11:000 РАН: На Солнце в субботу ожидается повышенная вспышечная активность 27.09.2025, 10:400 Глава Великих Лук поздравил воспитателей с профессиональным праздником 27.09.2025, 10:201 В РФ в 2025 году уровень положительных тестов на антитела к коклюшу вырос на 37%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru