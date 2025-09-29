Культура

В Пскове волонтеры собрали более 500 высказываний в рамках проекта «Цитаты из Курбатова»

В четвертый раз состоялся общественный проект областной библиотеки «Цитаты из Курбатова». Итогами работы в этом году стали 527 цитат из семи книг писателя, критика Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

В проекте приняли участие 20 волонтеров, из них более половины – дети и молодежь. Самому юному волонтеру исполнилось 12 лет.

К проекту присоединилось более десятка субъектов Российской Федерации: Орловская, Омская, Свердловская, Московская, Костромская, Псковская области, Москва, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, а также Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кемеровская область – Кузбасс.

За несколько недель в кабинете Курбатова Псковской областной библиотеки, в библиотеках регионов, а также онлайн добровольцы читали книги Русского Златоуста, отмечая яркие и значимые высказывания. Этим летом в рамках проекта обработаны следующие книги: «Крест бесконечный», «Долги наши», «Наше небесное Отечество», «Восхождение к истокам», «Нечаянный портрет», «Подорожник», «Перед вечером, или Жизнь на полях». С последними двумя книгами можно познакомиться в электронной полнотекстовой библиотеке краеведческого портала «Псковский край».

Цитатник по произведениям Валентина Курбатова – это применение цифровых инноваций в области продвижения чтения, сохранения и популяризации литературного наследия критика; выполнение задач национального проекта «Культура» по цифровизации культурного наследия и развитию волонтерства; улучшение доступности контента.

Напомним, за три предыдущих года добровольцы со всей страны прочитали 16 книг Валентина Курбатова, выявили более 1000 высказываний. Все они опубликованы на портале «Кабинет Курбатова», а также внесены в Telegram-бот «Слова Курбатова». Цитаты 2025 года также опубликованы в обоих источниках. В 2026 году общественный проект «Цитаты из Курбатова» планируется продолжить.

Познакомиться с частью цитат из книг Валентина Курбатова можно с помощью виртуальной выставки «Цитаты из Курбатова».