Культура

Учащиеся изборского лицея провели в музее-заповеднике «Изборск» «КЛАССный день»

Учащиеся изборского лицея провели в музее-заповеднике «Изборск» «КЛАССный день», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

На выставке «Родная сказка» ребята рассматривали дымковских кавалеров с барышнями, ярких филимоновских всадников, каргопольских зверей, богородские колотушки и загадочные абашевские свистульки.

Стараясь найти одинаковые игрушки, ученики выяснили, что каждая из них индивидуальна, ни у одного мастера не было точных повторений. Ребята отметили важные качества народных умельцев: усердие, терпение, трудолюбие, аккуратность, которые понадобятся им в наступившем учебном году.

«КЛАССный день» – познавательная и образовательная акция музея-заповедника «Изборск», которая стартовала с 1 сентября 2025 года.