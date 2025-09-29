Псковcкая обл.
Культура

В детской театральной студии «Лукоморье» при Пушкинском заповеднике начинается учебный год

30.09.2025 15:44|ПсковКомментариев: 0

В детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уже завтра, 1 октября, начнётся новый учебный год. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея со ссылкой на руководителя детского объединения, профессионального режиссёра и музейного педагога Дарину Дементьеву, в студию уже сейчас записалось много новичков, и, как показывает практика, ещё и ещё желающие стать артистами вольются в коллектив уже в период занятий. «Поэтому, — резюмирует педагог, — мы опять будем плотно заниматься тренингами по сценическому движению и сценической речи, начиная с азов».

Дарина Дементьева и её «лукоморцы». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В постановочных планах руководителя «Лукоморья» — новогодний спектакль-микс по сказкам Дональда Биссета, столь любимого и детьми, и взрослыми. Его миниатюры замечательно подходят для инсценировок, может быть, ещё и потому, что британский детский писатель сам был и актёром, и режиссёром; причём начинал не где-нибудь, а в Королевском Шекспировском театре. Сюжет будущего спектакля «лукоморцев» — пока секрет, говорит Дарина Дементьева, сообщая лишь то, что главным его героем будет Лошадь, раз уж восточный календарь обещает нам её год.

Новогодний спектакль — не только радостная и творческая работа для студийцев, но и ответственное поручение. Именно театральным представлением, а с ним и традиционным детским праздником с Дедом Морозом, Снегурочкой, танцами, играми и непременными подарками из мешка, Государственный музей-заповедник «Михайловское» по традиции открывает каникулярную афишу, рассказали в музее.

В музее также напомнили, что бесплатная театральная студия «Лукоморье» для местных ребят в возрасте от 8 до 12 лет была создана два года назад, в начале октября 2023-го. С первых занятий воспитанники Дарины Дементьевой «…стали заниматься тренингами всех видов и мастей», но главной задачей этой учёбы музейный педагог считает воспитание любви к театру. «Я намеренно называю своих подопечных не артистами, актёрами, а театралами, то есть, по Ожегову, любителями театра, — говорит Дарина Дементьева. — Для меня важна именно любовь участников студии к актёрскому ремеслу и ко всему театральному процессу в целом».

В музее напомнили, что сегодня в активе студии «Лукоморье» три больших представления: получасовой спектакль-попурри «Сказочная чехарда» по произведениям А.С. Пушкина, «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек» и «День непослушания» по мотивам произведений Андрея Усачёва, Григория Остера, Дональда Биссета и других авторов, активно работавших или продолжающих работать для детской читательской аудитории. Все эти работы юных артистов и их наставника были очень тепло приняты публикой.

Псковская Лента Новостей
