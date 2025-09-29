Культура

Праздничный концерт ко Дню пожилых людей пройдет в псковском соцгородке

Концерт Псковского районного центра культуры ко Дню пожилых людей пройдет в социальном городе города Пскова, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор городка Ольга Семенкова.

Фото: Архив ПЛН

«Сегодня уже прозвучали первые поздравления, которые были адресованы бабушкам и дедушкам. К нам приходили детки из 56-го детского сада, выступал агроколледж, и из 22-го детского сада привозили подарки для бабушек и дедушек, оформленные детками. Сейчас мы сходили на подготовленный праздничный обед и ждём выступления коллективов Псковского районного центра культуры», - рассказала директор.

Ольга Семенкова отметила, что все проживающие надеются получить от концерта заряд энергии и хорошее настроение. Это не первое выступление Псковского районного центра культуры, ранее коллективы также радовали пенсионеров своими танцевальными и вокальными номерами.

«Они всегда покоряют сердца наших проживающих и талантом, и яркими выступлениями. Сегодня ожидаем также увидеть танцы, какие-то вокальные номера услышать. Надеемся на праздничную атмосферу, которую сегодня хотелось бы подарить нашим проживающим», - заключила директор.

Концерт начнется в 15:00.