Праздничный концерт ко Дню пожилых людей пройдет в псковском соцгородке

Концерт Псковского районного центра культуры ко Дню пожилых людей пройдет в социальном городе города Пскова, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор городка Ольга Семенкова.
Фото: Архив ПЛН
Ольга Семенкова отметила, что все проживающие надеются получить от концерта заряд энергии и хорошее настроение. Это не первое выступление Псковского районного центра культуры, ранее коллективы также радовали пенсионеров своими танцевальными и вокальными номерами.
«Они всегда покоряют сердца наших проживающих и талантом, и яркими выступлениями. Сегодня ожидаем также увидеть танцы, какие-то вокальные номера услышать. Надеемся на праздничную атмосферу, которую сегодня хотелось бы подарить нашим проживающим», - заключила директор.
Концерт начнется в 15:00.