Новые участники маршрута «От Невы до Сороти» задержатся в «Михайловском» больше чем на неделю

Большую, без малого из тридцати человек, семейную группу туристов, путешествующих по новому межрегиональному маршруту «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», ждут сегодня, 20 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Новый проект объединяет пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.



Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея, согласно маршруту, по дороге от Пскова до Пушкинского заповедника гостям предложат трассовую экскурсию «…В разные годы / Под вашу сень, Михайловские рощи, / Являлся я...». В заповеднике их ждут обзорные экскурсии в Святогорский монастырь, к могиле поэта, и по мемориальным усадьбам «Михайловское» и «Тригорское». При этом в родовом имении Пушкина участников пути «от Невы до Сороти» встретят «дворовые девушки». Сотрудницы музея, они же — артистки работающего при музее фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня» поприветствуют путешественников псковскими величальными песнями и расскажут о «михайловском барине Ляксандре Сэргеиче» — непременно на местном диалекте.

Кроме того, туристы познакомятся с уникальным экспозиционным пространством «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», в котором «задействовано» около тысячи произведений искусства из фондов музея-заповедника «Михайловское» и используются как классические («академические») выставочные приёмы, так и современные, мультимедийные способы показа.

Особенно радует, добавили в музее, что сегодняшние гости намерены не ограничиться однодневным знакомством с псковскими пушкинскими местами, но планируют задержаться здесь, у Сороти. По словам руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы «Михайловского» Елены Зиновьевой, семейная группа пробудет в Святогорье до конца месяца, чтобы познакомиться и с другими музеями-усадьбами в составе заповедника, погулять по их живописным окрестностям.

Напомним, что маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» создан в рамках соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской областями, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме главами этих регионов. По мнению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в перспективе проект «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» может получить статус национального.

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что два дня назад, 18 июля, в «Михайловском» приняли первую группу туристов, следовавших по этому маршруту.