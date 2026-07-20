Пушкинский заповедник открыл доступ к 113-му выпуску «Михайловской пушкинианы»

Новый, 113-й выпуск «Михайловской пушкинианы» размещён в Сети.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, книга будет интересна не только историкам, филологам, культурологам, преподавателям высшей школы, и другим специалистам, но и самой широкой читательской аудитории. В основу сборника легли материалы конференции «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная…» в рамках проекта «Библиотека в усадьбе» и XVI круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти Михаила Васильева.

Свежий выпуск «Михайловской пушкинианы», равно как и предыдущие сборники этой книжной серии, можно читать и свободно, без какой-либо регистрации скачивать на официальном сайте музея.

Напомним, что это научно-популярное издание выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А. С Пушкина «Михайловское» с 1996 года.