Культура

«Капельки радости»: псковичей приглашают на выставку авторской керамики

Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва приглашает в субботу, 4 октября, на открытие выставки «Капельки радости», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. Это выставка произведений известного псковского художника-керамиста Людмилы Назарой.

Людмила Назарой – преподаватель высшей категории в сфере дополнительного образования, она много лет обучала искусству керамики и скульптуры воспитанников Детской школы искусств города Пскова. А теперь возглавляет творческую студию «Колокольчик».

Выставка откроется в 16.00. В залах библиотеки на площади Ленина будут представлены более тридцати работ Людмилы Назарой, полюбоваться на которые все желающие смогут до 31 октября.