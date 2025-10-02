Культура

От Пушкина до Есенина: опубликовано расписание октябрьских арт-экскурсий в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» опубликовал расписание октябрьских арт-экскурсий, которые разработал и проводит мастер художественного слова, актер театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сегодня и завтра, 4 и 5 октября, актер будет проводить новую поэтическую программу, она же — прогулка по парку мемориальной усадьбы «Михайловское». Арт-экскурсия называется «“Вновь я посетил…“. Возвращение на родину». В ней, как и во многих экскурсиях, которые актёр проводит в конце сентября — начале октября, силён мотив золотой осени — столь любимого Пушкиным времени года. Но ещё один акцент Михаил Драгунов в этот раз сделает на лирике Сергея Есенина, 130-летие которого празднуется в эти дни.

Золотой октябрь. Василий Звонцов. Михайловское. Осень (1958). Из фондов музея-заповедника.

А в выходные 18 и 19 октября — в день Лицея и накануне этого праздника — музей и актёр приглашают всех на арт-экскурсию «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Речь на ней пойдёт о лицейских друзьях Пушкина, посетивших его в Михайловском в годы ссылки, — Иване Пущина и Антоне Дельвиге, а также таким «разным по судьбе» встречам поэта с Александром Горчаковым и Вильгельмом Кюхельбекером, тоже случившимся двести лет назад.

Подробнее о времени начала арт-прогулок, на каждую из которых артист сможет взять не более сорока человек, о месте сбора группы и о других деталях этих поэтических путешествий можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Октябрь → Поэтические программы Михаила Драгунова».