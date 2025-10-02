Культура

Выставка художника-керамиста Людмилы Назарой открылась в Пскове

Выставка художника-керамиста Людмилы Назарой «Капельки радости» открылась в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

«Виновница торжества сказала, что любая выставка для художника – это испытание. А выставка керамики – вдвойне. Не только потому, что художник представляет на суд зрителей своё понимание прекрасного, с которым не всякий согласится. Но ещё и потому, что изделия из керамики очень тяжёлые и хрупкие, перемещать их нежелательно, и если автор на такое соглашается, то происходит это крайне редко по особым случаям», - сообщили в библиотеке.

По словам Людмилы Назарой, для её персональной выставки в Историко-краеведческой библиотеке было привезено столько коробок, что со стороны можно было подумать, что кто-то переезжает.

Теперь пространство напротив стойки регистрации читателей и выдачи книг занимает экспозиция из рельефов, ваз, тарелок, светильников, фигурок и целых скульптурных групп.

«Одна из красивейших работ была создана Людмилой Назарой для выставки в Калининграде, посвящённой сказке Межелайтиса "Неринга". На этой керамической иллюстрации запечатлён момент, когда Неринга купается в море вместе с солнцем», - добавили в библиотеке.

Но переправить её на выставку не удалось

«К сожалению, она весит 10 килограммов и самолёт с ней не взлетал», - шутит Людмила Назарой.

Мастеру пришлось лететь в Калининград, чтобы сделать на месте ещё одну такую же.

В стеклянной витрине представлены работы Людмилы Назарой к праздникам: Новому Году, Пасхе. Она сказала, что любит дарить свои произведения и очень радуется, когда они приносят людям удовольствие.

Также она рассказала, что подсмотрела в Чехии традицию вешать над дверьми керамические солнца и теперь тоже лепит такие (на выставке можно увидеть «летнее» и «осеннее»).

Отмечается, что в последнее время Людмила Назарой увлеклась интерьерной керамикой. Например, создаёт керамические цветы в вазах. Это очень практичные растения, утверждает она: «Например, вот этот кактус достаточно помыть… раз в год – и всё! Поливать не надо. Он всё время красивый. И другой тоже красивый!»

На открытие выставки в библиотеку пришли многочисленные ученики Людмилы Назарой. С цветами и пряниками ручной работы. Пряники она раздала педагогам, чтобы поздравить их со Всемирным днём учителя.

Людмила Назарой верит, что у каждого человека «есть встроенное ощущение прекрасного» и что любой способен воплотить это прекрасное в глине: «А я помогу! Я человек помогающий!»

«Вы не помогаете, а влюбляете в глину!» - возразили на это поклонники её творчества и благодарные ученики.

Напомним, что выставка Людмилы Назарой «Капельки солнца» будет работать в библиотеке имени Ивана Василёва на площади Ленина до 31 октября.