Читатели псковской библиотеки узнали, кто и почему смыл кровавые слёзы с иконы «Знамение» в Камно

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Василёва открылась выставка «Тихая радость» с фотографиями работ художника, реставратора и иконописца Михаила Кузьмиченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Михаил Кузьмиченко родился на Волге, в Пензе, но переехал в Псков, потому что влюбился в город: «Как можно не любить Псков, я просто не понимаю! За его святость, архитектуру, иконопись. Псков очень древний, и мы должны отзываться на его древность. Памятники такие повсюду – иди и смотри! Вот почему в Пскове живёт много интересных людей, которые не в Пскове родились».

Это первая персональная выставка Михаила Кузьмиченко, сам он назвал её «фотоотчётом», который «приоткрывает завесу» его профессиональной деятельности.

Михаил Кузьмиченко пишет и реставрирует иконы. Написанную им икону можно увидеть, например, в храме Георгия Победоносца в Новом Изборске. История создания этой иконы удивительная. По словам Михаила Кузьмиченко, когда он приехал в Новый Изборск и познакомился с тамошним батюшкой, то тот рассказал ему, как рыбаки нашли в озере оклад: пошли рыбачить и увидели из-под воды свет. Оклад этот они принесли в храм, но настоятель никак не мог найти художника, чтобы тот написал для него икону, пока не встретил переехавшего в Псков иконописца из Пензы.

Теперь этот художник мечтает открыть в Пскове иконописную артель.

Михаил Кузьмиченко также реставрирует иконы. Первый опыт реставрации он получил, когда решил подновить доставшуюся ему от прабабушки Иерусалимскую икону Божьей матери (там надо было подправить фон и восстановить золочение). «Это дало толчок».

В Псковской области он, в частности, реставрировал иконы «Знамение» и «Старорусскую» в храме в Камно, а также иконы в псковских храмах Димитрия Солунского и Жён Мироносиц. А сейчас занимается реставрацией надвратной иконы «Распятие», которая находится в притворе церкви Успения с Пароменья.

Экскурсовод и писатель Марина Иванова спросила Михаила Кузьмиченко, каково это – реставрировать такие чудотворные иконы, как «Знамение» из Камно, которая известна тем, что в 90-е мироточила кровавыми слезами. И что стало со следами тех кровавых слёз на Богородичном лике после реставрации.

Реставратор ответил, что отец Василий и матушка Наталья из храма в Камно обратились к нему из-за того, что лик на иконе «Знамение» с годами закоптился, а также покрылся грязью и пылью: «Помолившись, исповедавшись и причастившись, я взялся за работу». Очищая лик от копоти и следов мироточения, Михаил бережно сохранил все ваточки со смывами и передал их настоятелю, которые положил их на хранение под престол.

Теперь лик Богородицы очищен в том числе от её кровавых слёз.

«Но это же следы чуда!» - удивились собравшиеся. «Сама по себе эта икона – чудо!» - возразил Михаил Кузьмиченко. И объяснил почему надо было привести лик в первоначальный вид: «Да, мироточение – это знак, но этим увлекаться нельзя, потому что мы начинаем уповать не на Бога, а на чудеса. А молящимся нужен чистый образ Богородицы!».

Он также рассказал, как реставрировал икону «Плащаница» из храма Димитрия Солунского, написанную примерно в 1901 году на холсте, наклеенном на фанеру. Когда он начал замывать лаковый слой и снимать с этой иконы накопившуюся грязь, стоявшая рядом с ним хранительница ключа этого храма Светлана заплакала: «У неё градом покатились слёзы, она не могла перестать плакать. Вот как бывает, когда начинает открываться свет оттуда. Я тоже испытал в тот момент необыкновенное чувство, как будто сам присутствовал при снятии Спасителя с креста».

А, например, «Старорусская» икона с ликом Богородицы из храма в Камно нуждалась в реставрации, потому что пошла пузырями, когда в храме начали топить печку.

Икона «Распятие» в храме Успения с Пароменья, по словам Михаила Кузьмиченко, тоже была «в плачевном состоянии». Она интересна тем, что состоит из трёх частей, написанных в петровские времена. При этом центральная часть была написана раньше, а две боковые добавлены позднее и поэтому отличаются по стилю.

Пришедшие на открытие выставки спросили также про икону «Одигитрия» из храма Успения с Пароменья, на которой изображена Богородица с серьгой. Михаил Кузьмиченко объяснил, что эту икону XV века из храма изъяли в первые годы советской власти, после чего она оказалась в музее в Великом Новгороде. И что он лично писал туда письмо с просьбой либо вернуть икону храму, из которого она происходит, либо позволить сделать с неё список: «Оттуда я её и писал». Сам он тоже не перестаёт изумляться этой необыкновенной иконе: «Богородица с серьгой! Просто удивительно!»

Библиотекари спросили художника, что для него проще: написать икону или отреставрировать. Он сказал, что написание иконы намного сложнее, потому что это требует особой сосредоточенности и определённого настроя, ведь иконописцу важно не просто получить благословение на такую работу, но и очистить душу, преисполниться духовного видения, чтобы, когда он пишет святого, то сам этот святой направлял его руку.

Выставку «Тихая радость» можно будет увидеть в библиотеке на площади Ленина в Пскове до 26 апреля.