«ПсковАРТ» представит выставку «Большая картина»

Псковское региональное общественное движение «ПсковАРТ» представит выставку «Большая картина», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организацию.

Фото здесь и далее: «ПсковАРТ»

«Тема больших размеров живописных работ всегда присутствовала в творческой среде. В нашей локации под большим размером мы понимаем картины, размер которых начинается от одного метра. Однако в мировой живописи, этот размер может от трех метров и выше. Так современные габариты дверных проемов и высота потолков диктуют свои правила», - сообщили в «ПсковАРТ».

Организаторы отмечают, что изображения на большом холсте имеют свои сложности, но и преимущества.

«Известно, что картина будет выглядеть более эффектно, если написана в масштабно и в свободной манере. Живопись на большом холсте – это возможность работы с кистями большого размера; конечно требуется больше краски и других расходных материалов. Кроме того, на картину большого размера расходуется намного больше времени и физических сил. А перевозка такого большого формата – это вообще серьезная проблема. Так стоит ли в настоящее время художнику использовать в творчестве большой размер? Другое дело, если это коммерческий заказ. Однако в нашем случае- это свободное творчество псковских художников, стремящихся показать свои мысли и чувства на холсте», - добавили организаторы.

 

Участники выставки: Анатолий Жбанов, Ярослав Иванов, Сергей Каримов, Николай Москалев, Ираида Самойленко, Николай Самойленко, Тимофей Силич, Эдуард Шарипов.

Выставка «Большая картина» открывается 7 апреля в 18:00 в галерее «Дом на Набережной». (г. Псков, ул. Советская наб. д.9)

