 
Культура

Концертом «Стравинский» в Пскове закроют 82-й филармонический сезон

Концерт «Завершающий аккорд: Стравинский», посвящённый музыке композитора Игоря Стравинского, пройдет в Псковской областной филармонии 28 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии. Мероприятие станет завершающим аккордом 82-го филармонического сезона. 

Афиша: Псковская областная филармония

«Российский и американский композитор, дирижер, один из крупнейших музыкальных деятелей XX века стремился жить con tempo, т. е. вместе со временем, поэтому вся его жизнь — это живая история музыки прошлого века. Он создал около ста сочинений, ставших мировой классикой. Его пианистическая и дирижерская деятельность продолжалась более 40 лет, а личные контакты с выдающимися людьми беспрецедентны. Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, А. Глазунов, В. Стасов, С. Дягилев, А. Матисс, П. Пикассо, Р. Роллан, Т. Манн, Ч. Чаплин, К. Дебюсси, М. Равель, П. Хиндемит — имена некоторых из них. География его жизни охватывает множество стран, он был гражданином Франции и США. Но тоска по русскому прошлому всегда присутствовала в глубине его сердца. Завершая творческий и жизненный путь, композитор сказал: "У человека одно место рождения, одна родина — и место рождения является главным фактором его жизни"», - рассказали в филармонии.

В концерте выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, главный дирижер — Алексей Репников. В программе прозвучат «Каприччио» для фортепиано с оркестром, солисткой станет пианистка Мария Чёрная. Также исполнится полная версия музыки к балету «Жар-птица». 

Концерт начнется в 19:00.

