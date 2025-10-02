Культура

Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках

Юбилейный творческий вечер известного российского поэта, литературоведа, публициста, члена Союза писателей России, а также заслуженного работника средств массовой информации Псковской области Людмилы Скатовой состоится в Великих Луках 14 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского. Начало в 17:30 в конференц-зале.

«Событие станет признанием многолетней творческой деятельности и вклада автора в русскую литературу и культуру. В рамках вечера ожидаются выступления поэта, чтения его произведений, а также встречи с поклонниками и любителями современной поэзии», - уточнили в отделении.

Приглашаются все желающие.