Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Воркаут в Пскове
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Развитие Силово-Медведево
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
вишневый сквер
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
Что изменилось в псковских школах
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Культура 02.10.2025 10:370 Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове 06.10.2025 21:000 Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках 06.10.2025 19:250 Минкультуры разработает критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино 06.10.2025 17:450 От «рощи золотой» до «черного человека»: в Пскове вспоминали Сергея Есенина 06.10.2025 15:470 Пятаки и рубли из трёх веков сравнили местные школьники на занятии в «Михайловском». ФОТО 06.10.2025 13:530 Печать архиепископа Спиридона Новгородского пополнит коллекцию псковского музея
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 30.09.2025 14:530 Директора «ДСМУ» подозревают в даче взятки Грацкому в виде земельного участка 29.09.2025 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках

06.10.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Юбилейный творческий вечер известного российского поэта, литературоведа, публициста, члена Союза писателей России, а также заслуженного работника средств массовой информации Псковской области Людмилы Скатовой состоится в Великих Луках 14 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского. Начало в 17:30 в конференц-зале.

«Событие станет признанием многолетней творческой деятельности и вклада автора в русскую литературу и культуру. В рамках вечера ожидаются выступления поэта, чтения его произведений, а также встречи с поклонниками и любителями современной поэзии», - уточнили в отделении.

Приглашаются все желающие.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 7 человек
06.10.2025, 21:000 Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках 06.10.2025, 20:590 Праздник для постояльцев провели в пушкиногорском Доме ветеранов 06.10.2025, 20:450 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой. ВИДЕО 06.10.2025, 20:400 ТОС Псковской области реализуют порядка сотни проектов по увековечению памяти защитников Отечества
06.10.2025, 20:390 Старожилов острова Залита чествовали в Псковском районе 06.10.2025, 20:200 В Госдуме предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку 06.10.2025, 20:000 День в истории ПЛН. 6 октября 06.10.2025, 19:400 Кубок памяти Людмилы Чернышевой по художественной гимнастике состоится в Пскове
06.10.2025, 19:250 Минкультуры разработает критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино 06.10.2025, 19:200 В ходе очередного рейда в Пскове на четырех улицах выявили 17 незаконных вывесок 06.10.2025, 19:170 На трех участках трассы Р-23 в Псковской области 7 октября введут реверсивное движение 06.10.2025, 19:000 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? ВИДЕО
06.10.2025, 18:470 Псков на один день стал столицей джампинга 06.10.2025, 18:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 октября 06.10.2025, 18:150 Четыре года колонии получил похититель пенсий в Пскове 06.10.2025, 18:011 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой
06.10.2025, 17:530 Людмилу Лукьянову назначили зампредом Псковского городского суда 06.10.2025, 17:490 «Дневной дозор»: Есть ли будущее у псковского футбола? 06.10.2025, 17:450 Любовь Трифонова: Новоржевская земля может стать интересным местом притяжения 06.10.2025, 17:450 От «рощи золотой» до «черного человека»: в Пскове вспоминали Сергея Есенина
06.10.2025, 17:320 Зараженный гранулоцитарным анаплазмозом клещ выявлен в Великих Луках 06.10.2025, 17:260 Чемпиона в ритм-симуляторе Just Dance определили в Пскове 06.10.2025, 17:190 Единый день приема участников СВО по вопросам медицины состоится в Псковской области 06.10.2025, 17:090 ЗАО «ЗЭТО» удостоили наград на международной выставке в Уфе
06.10.2025, 17:050 В день освобождения Невеля на районную Доску почета занесли имена 14 человек 06.10.2025, 16:460 Туман видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 7 октября 06.10.2025, 16:380 Котлы для газовой котельной доставили в псковскую деревню Хотицы 06.10.2025, 16:300 Дорожный фонд Псковской области в 2025 году составил порядка 11 млрд рублей
06.10.2025, 16:282 Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС 06.10.2025, 16:210 В Пскове на неделе приемы граждан проведут три депутата областного Собрания 06.10.2025, 16:120 Жители Псковской области могут проверить знания в «Статистическом диктанте»  06.10.2025, 16:030 Чемпионат по классическим шахматам стартует в Пскове 9 октября
06.10.2025, 15:590 В России начали строить первые теплицы для бананов 06.10.2025, 15:470 Пятаки и рубли из трёх веков сравнили местные школьники на занятии в «Михайловском». ФОТО 06.10.2025, 15:470 Несовершеннолетнего псковича осудили за мошенничество с пенсионерами 06.10.2025, 15:450 Псковичи теперь могут контролировать взносы на капремонт онлайн
06.10.2025, 15:261 В многоквартирном доме в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы 06.10.2025, 15:170 В Пскове водитель ВАЗ врезался в Mitsubishi Outlander, в опору освещения и сбежал 06.10.2025, 15:100 Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест» 06.10.2025, 15:080 Клуб «Псков» стал чемпионом области по футболу
06.10.2025, 14:500 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым. ВИДЕО 06.10.2025, 14:240 Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Шоссейной 06.10.2025, 14:230 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу пройдет в Пскове 10-12 октября 06.10.2025, 14:190 В Пскове мотоциклист госпитализирован после падения
06.10.2025, 14:151 Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 06.10.2025, 14:070 Две попытки незаконного ввоза сигарет остановили таможенники в Невельском районе 06.10.2025, 14:040 Пскович занял третье место в «Кубке защитников Отечества» в Коврове 06.10.2025, 14:030 Ресторан GURAVI: идеальное место для вашего банкета
06.10.2025, 14:010 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 7 октября 06.10.2025, 13:530 Печать архиепископа Спиридона Новгородского пополнит коллекцию псковского музея 06.10.2025, 13:440 Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области 06.10.2025, 13:410 Фрукты из Молдавии запретили к ввозу на территорию РФ в Псковской области
06.10.2025, 13:370 Яркие краски против серости неба: как Псков встречает осень. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.10.2025, 13:310 Всероссийский агродиктант напишут в школах нескольких округов Псковской области 06.10.2025, 13:260 Два преподавателя из Пскова вошли в число лауреатов премии Минкультуры  06.10.2025, 13:200 «Выбуты – память сердца»: вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове
06.10.2025, 13:120 Заявление о признании банкротом компании «Евро-Керамика Печоры» поступило в суд 06.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? 06.10.2025, 13:011 Ретроспектива: башня на месте часовни, конка и строительство Ольгинского моста 06.10.2025, 12:590 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2025 год
06.10.2025, 12:480 Псковичка Валерия Зайцева вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия» 06.10.2025, 12:250 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов?  06.10.2025, 12:230 Автоматическое оружие без боеприпасов нашли в мусорном контейнере на Завеличье 06.10.2025, 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году
06.10.2025, 12:080 Минометную мину идентифицировали в псковской деревне Малая Гоголевка 06.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция нового проекта на ПЛН FM «Деловой полдень» 06.10.2025, 11:510 Более 300 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 06.10.2025, 11:500 Псковичка заняла второе место в настольном теннисе на спартакиаде пенсионеров РФ
06.10.2025, 11:390 Дамблдор, Хагрид и Лидия Михайловна: россияне назвали любимых учителей из книг 06.10.2025, 11:300 Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Речной в Великих Луках 06.10.2025, 11:200 Суд взыскал почти миллион рублей за подготовку к капремонту моста в Великих Луках 06.10.2025, 11:100 Псковская область сохранила 60 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения
06.10.2025, 10:490 Хозпостройка и кровля горели на улице Октябрьской в Дедовичах 06.10.2025, 10:340 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 6 октября 06.10.2025, 10:310 В Пскове проложили подводный водовод для снабжения Завеличья 06.10.2025, 10:280 Мужчина погиб при пожаре в псковской деревне Погорелка
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru