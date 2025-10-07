Культура

Посвящённая «Михайловскому» сказка-стилизация оренбургского поэта получила премию имени Аксакова

Книга «Царевна Лебедь» оренбургского писателя Виталия Молчанова стала лауреатом оренбургской областной литературной премии имени С. Т. Аксакова в номинации «Лучшее художественное произведение для детей и юношества (проза и поэзия)». Эта сказка-стилизация — своего рода предыстория битвы царевны Лебеди и чародея-коршуна из пушкинской «Сказки о царе Салтане…» — посвящена Государственному музею-заповеднику «Михайловское», рассказал Виталий Молчанов в своём письме директору Пушкинского заповедника Георгию Василевичу. И поблагодарил за идею, вдохновившую его на создание этой фантазии в стихах.

Виталий Молчанов на церемонии вручения Аксаковской премии. Фото с сайта «Культура Оренбуржья»

В музее искренне порадовались за своего товарища и коллегу: премия Аксакова престижна среди литераторов. На её соискание только в этом году поступили поэтические и прозаические произведения из 14 регионов России. В нынешнем, пятнадцатом году существования этой премии, её вручение проходило в исторической усадьбе рода Аксаковых — в музее заповеднике писателя в Бугурусланском районе.

«Мне очень приятно, что члены жюри присудили мне премию именно в детской номинации. Я — серьёзный взрослый поэт, но очень люблю писать для детей. Мне хотелось, чтобы и дальше в нашей стране продолжались славные литературные традиции. Чтобы было много талантливой молодёжи и детей, читающих добрые, умные книги», — сказал Виталий Молчанов на церемонии награждения.

Иллюстрации к книге «Царевна Лебедь» выполнила известная оренбургская художница Ольга Нагорная. Репродукция со страницы художницы в социальной сети

В «Михайловском» напомнили, что Виталий Молчанов — давний друг музея. В разные годы он участвовал в поэтических чтениях, которые устраивал музей, выступал на заседании круглого стола, посвящённого проблемам продвижения современной поэзии, привозил в Пушкинский заповедник группы молодых поэтов, участвовал в литературных конкурсах, которые проводили в «Михайловском».