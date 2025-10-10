Культура

«Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроём», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 10 октября.

Сегодняшний гость часто бывает в нашей студии, в том числе вместе со своим музыкальным инструментом, но в таком формате, чтобы с чаем и печеньками, да еще и с душевными разговорами, пришел впервые. Это Заслуженный работник культуры России, виртуоз-балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской», руководитель знаменитого псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков.

Он раскрыл секрет своего «сказочного» долголетия, а также рассказал о семье и поделился яркими историями из детства и юности, когда Псков делился на Центр, Мухры, Старуху и другие районы со своими порядками. Почему, находясь в музыкальной среде все детство и юность, гость студии решил поступить в кулинарный техникум и что в итоге помогло ему понять, что музыка — это его жизнь? Сколько стран и российских городов объездил Константин Абабков с гастролями вместе со «Сказом»? Под какую музыку лучше ловится рыба?