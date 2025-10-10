Культура

Пушкинский заповедник сегодня стал площадкой для съёмок сразу двух телепроектов

Сразу две съёмочные группы работали сегодня в музеях-усадьбах и на территориях древних городищ в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

«Авторское телевидение в мемориальных "Михайловском" и "Петровском"». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, команда из телекомпании «Авторское телевидение» под началом Александра Снегирёва вела съёмки для будущего выпуска программы «Пешком». В этом выпуске зрители познакомятся с Псковской областью и её достопримечательностями, в том числе с Пушкинским заповедником. Посмотреть программу можно будет на федеральном телеканале «Культура».

Съёмочная группа ГТРК «Псков» в этот день собирала материал для нового выпуска телевизионного проекта, посвящённого историческим городищам. В музее напомнили, что на территории Пушкинского заповедника находятся четыре таких объекта — Савкино (более известное как Савкина горка), Воронич, Велье и Врев.

В музее выразили надежду, что благодаря этой работе телевизионщиков многие и многие россияне смогут хотя бы отчасти оценить красоту и уникальность «Михайловского» — псковских пушкинских мест.