Культура

Псковичей приглашают послушать салонную музыку XVIII – XX веков

Проект «PAX MUSICA» представит программу «… и фортепиано вечерком» салонной музыки XVIII – XX веков в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Изображение: проект «PAX MUSICA»

Программа концерта:

1. Г.Г. Штёльцель "Bist du bei mir"

2. К. В. Глюк Ария Орфея "Che faro senza Euridice" из оп. "Орфей и Эвридика"

3. В.А. Моцарт Ария дона Оттавио "Il mio tesoro intanto" из оперы "Дон-Жуан"

4. А. Варламов "Ангел"

5. А. Варламов "Мери"

6. Фр. Шопен мазурка, ор. 6 №1

7. М. Яковлев "Зимний вечер"

8. Б. Шереметьев "Я Вас любил"

9. М. Глинка "В крови горит огонь желанья"

10. М. Глинка "Я помню чудное мгновенье"

11.Н.Римский-Корсаков "На холмах Грузии"

12. П. Чайковский "Средь шумного бала"

13. Я. Сибелиус «Ель»

14. Григ "Сон"

Исполнители:

Эдуард Банько — тенор; выпускник Санкт-Петербургской консерватории, музыкант, дирижёр.

Иван Колбашов — фортепиано, ведущий; выпускник Петрозаводской консерватории, композитор, педагог и концертмейстер.

Мероприятие пройдёт 20 октября в 18:00 в концертном зале библиотеки им. Каверина по адресу: Октябрьский проспект, дом 7а.

Подробнее можно узнать на сайте.

Музыкально-литературные салоны появились в обеих столицах России в конце XVIII века и очень быстро приобрели почти обязательный характер мероприятия, где не только музицировали, но и читали стихи, отрывки из литературных произведений, играли в карты, гадали, сплетничали и решали судьбы мира. В изысканных гостиных можно было запросто встретиться с Ф. Листом, Г. Берлиозом, М. Глинкой, Р. Шуманом, А. Пушкиным, А. Мицкевичем, О. Кипренским.

Постепенно обычай заведения салонов шагнул и в провинцию и добрался до самых отдалённых уголков страны: дома генерал-губернатора А. Алябьева в Тобольске, Сабашниковых в Кяхте, Альфераки в Таганроге, Дягилевых в Перми, Бутина в Нерчинске.

Шло время, и сильно изменившись, музыкально-литературные салоны дожили вплоть до революции. А в XX веке мы можем наблюдать удивительный рудимент тех традиций: пианино в комнате панельной хрущёвки, учёба детей в музыкальной школе и исполнение полонеза Огиньского гостям.