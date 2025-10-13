Культура

В Пскове стартовала смена для юных «Хранителей истории»

В период с 13 по 15 октября «Навигаторы детства» собрали активистов школьных музеев на тематической смене «Хранители истории», сообщили в официальной региональной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и видео далее: «Навигаторы детства» Псковской области / «ВКонтакте»

Первый день смены выдался насыщенным: после торжественного открытия для ребят прошли мероприятия по нетворкингу, а также интерактивная лекция.

«Мне очень понравился первый день смены! У нас были очень интересные мероприятия, но больше всего мне запомнилась лаборатория "Голос музейного экспоната", где мы создавали рассказы о жизни старых исторических предметов. Это было очень необычно и интересно! Для меня эта смена важна тем ,что я могу ознакомится с различными формами работы в школьном музее и после применить полученные знания у себя в школе!» - поделилась своими впечатлениями ученица средней общеобразовательной школы №2 Анастасия Никитина.

Организатором смены является ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области.