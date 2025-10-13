В Пскове стартовала смена для юных «Хранителей истории»

В период с 13 по 15 октября «Навигаторы детства» собрали активистов школьных музеев на тематической смене «Хранители истории», сообщили в официальной региональной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и видео далее: «Навигаторы детства» Псковской области / «ВКонтакте»
Первый день смены выдался насыщенным: после торжественного открытия для ребят прошли мероприятия по нетворкингу, а также интерактивная лекция.
Организатором смены является ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области.