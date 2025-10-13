Культура

Музей-заповедник «Изборск» представляет уникальную выставку о символике платка у народа сето

Государственный музей-заповедник «Изборск» представляет выставку «Не стоит изба без крова, а женщина без покрова» в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Не стоит изба без крова, а женщина без покрова» – эта пословица народа сето раскрывает глубинную суть платка не просто как традиционного предмета одежды, но как многослойного символа и неотъемлемой части женской идентичности и связи с предками.

Традиция предписывала строгие правила, каждый праздник имел свой цвет и материал: в Троицу надевали зеленый платок, а в Успение – белый шелковый. Платки были разными – от практичных больших шерстяных до дорогих «золотых», бывших настоящей фамильной ценностью.

В бытовой культуре прошлого платок играл огромную роль: в одном платке спали, другой надевали утром, на работу в поле выходили в третьем, без платка не проходили через комнату. Для посещения церкви предназначался свой отдельный платок. У сетоских женщин платок указывал на социальный статус – девушка или замужняя женщина, на материальное благополучие и народный этикет – аккуратно и красиво завязанный платок свидетельствовал об опрятности и внутренней культуре хозяйки.

Таким образом, платок для женщины сето был таким же важным элементом жизненного уклада, как и крыша для дома – он защищал, украшал и определял ее место в сельской общине, являясь живым наследием, бережно передаваемым из поколения в поколение.