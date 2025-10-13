Культура

В псковском колледже искусств пройдет день открытых дверей «Профессионалитет»

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» Псковский областной колледж искусств приглашает учащихся старших классов на день открытых дверей «Профессионалитет». Об этом рассказала заведующая отделением культуры и искусств Мария Зинина в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Мероприятие посвящено новому образовательному стандарту, который сочетает освоение технологий из первых рук с непосредственным воплощением получаемых умений.

«Профессионалитет» в колледже реализуется по двум специальностям: «дизайн по отраслям» и «декоративно-прикладное искусство с народными промыслами». В рамках программы преподаватели проводят мастер-классы по традиционным технологиям, которыми сами владеют, и обучают студентов.

«Мы будем говорить не столько о работе колледжа в целом, сколько о работе этих специальностей. В рамках мероприятия будут проведены пять мастер-классов по разным направлениям декоративного искусства», — пояснила Мария Зинина.

Участникам предложат несколько направлений мастер-классов: «ткачество гобелена», «аквагрим», «набойка по ткани» и «свободная кистевая роспись». Аквагрим рассматривают как новшество и развлекательное занятие, остальные же мастер-классы нацелены на демонстрацию профессиональных навыков в декоративно-прикладном искусстве.

Мероприятие проходит одновременно во всех образовательных учреждениях среднего профессионального образования, где реализуют программу «Профессионалитет». В этот раз на день открытых дверей в Псковский областной колледж искусств приглашены школьники из лицея №10, а также из школ №25 и №26.

«Проект «Профессионалитет» два раза в год объявляет единый день открытых дверей. В этот день во всех учебных заведениях среднего профессионального образования, где реализуется программа «Профессионалитет», одновременно проходят такие мероприятия, посвящённые именно этому стандарту», — рассказала заведующая отделением культуры и искусств.

Каждый месяц в колледже проходят мастер-классы по «Профессионалитету», где учащиеся школ получают практические навыки в зависимости от графика и разнообразия предлагаемых технологий. В этот день колледж сосредоточится именно на двух выбранных специальностях и расскажет подробно о возможностях обучения и профессионального развития.