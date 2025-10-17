Псковcкая обл.
Культура

Детей и родителей приглашают провести осенние каникулы в псковском музее

17.10.2025 11:44|ПсковКомментариев: 0

Детей и родителей приглашают провести осенние каникулы в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7):

Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни». 25, 26, 27, 29, 30, 31 октября и 1, 2 ноября (суббота-понедельник, среда-воскресенье) в 13:00.

Мастер-класс «Две обережные куклы». 25 октября (суббота) в 11:00.

Мастер-класс «Мастерство манерное». 25, 26, 29 октября и 1, 2 ноября (суббота, воскресенье, среда) в 15:00.

Мастер-класс «По платью видно, кто идёт». 26 октября (воскресенье) в 11:00.

Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века». 27 октября (понедельник) в 15:00, 1 ноября (суббота) в 11:00.

Мастер-класс по ткачеству. 29 октября (среда) в 11:00.

Мастер-класс «Игрушки-стригушки». 30 октября и 2 ноября (четверг, воскресенье) в 11:00.

Мастер-класс по росписи ложки. 31 октября (пятница) в 15:00.

Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2):

Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова». 25, 26, 30 октября и 1, 2 ноября (суббота, воскресенье, четверг) в 13:00.

Мастер-класс «Изразца ковёр цветной». 25 октября (суббота) в 11:30 и 31 октября (пятница) в 14:00.

Культурно-просветительское мероприятие «Археологи о древнем Пскове». 27 и 31 октября (понедельник, пятница) в 12:00 и 2 ноября (воскресенье) в 11:30.

Культурно-просветительское мероприятие «Куда ведут старинные ступени?». 1 ноября (суббота) в 14:00.

 

Картинная галерея (улица Некрасова, 7):

Культурно-просветительское мероприятие «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких». 29 октября (среда) в 13:00.

Поганкины палаты (улица Некрасова, 7):

Культурно-просветительское мероприятие «Загадки иконы». 30 октября (четверг) в 11:00.

Варлаамовский угол (улица Леона Поземского, 46):

Культурно-просветительское мероприятие «Башня, стерегущая город». 28 октября (вторник) в 11:30 и 29 октября (среда) в 12:00.

