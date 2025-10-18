Культура

Выставка Псковского музея открылась в Вологде

Выставка Псковского музея-заповедника – «По платью видно, кто идёт» открылась в мемориальной мастерской Татьяны Чистяковой в Вологде вчера, 18 октября. Это одна из самых богатых по составу экспонатов выставка, демонстрирующая этническое многообразие народов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Реализация выставочного проекта стала возможна благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». На примере редких предметов из коллекции псковского музея ярко прослеживается роль семьи в процессе передачи традиций народного искусства и культуры.

В торжественном открытии приняли участие генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, куратор выставки – старший научный сотрудник отдела хранения фондов Псковского музея-заповедника – Ирина Галицкая, почетные гости, журналисты и жители Вологды.

На выставке гости в полном объеме увидят псковскую коллекцию украшений и предметы одежды и рукоделия. Это праздничный наряд, который надевают для важных событий семейной жизни. «Серебряный убор» сетосской женщины может включать 20-22 предмета, которые в общей сложности достигают 3-5 килограммов веса. Серебряные украшения считались оберегом, звон серебра должен отпугивать злые силы.

Среди серебряных украшений можно найти и особо редкие экземпляры. Например, суур сыльг или большую фибулу – уникальное украшение, которое носят только женщины этого народа. В составе украшений из монет есть брошь с отчеканенным на монете 1671 года портретом императора Священной Римской империи короля Венгрии и Чехии Леопольда I.

Набор женских и мужских украшений сето демонстрирует своеобразный вкус, который сформировался с влиянием соседних народов, рядом с которыми сето мирно жили в течение многих столетий.

Также выставка демонстрирует разные стороны культуры этого народа: ткачество, шитье и вязание, песенное наследие. Специально для показа проекта записано пение народных ансамблей сето, снят фильм, где сето рассказывают о себе.