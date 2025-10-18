Культура

Новый квест в псковском музее собрал порядка 100 гостей

Новый квест «В осаде» прошел в Псковском музее-заповеднике 18 октября, организованный музейными сотрудниками и членами Молодежного совета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея. Квест приурочили к 410-летию успешной обороны Пскова от войск шведского короля Густава II Адольфа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Порядка 100 человек приняли участие в событии. Семь команд взяли на себя важную миссию — помочь в организации обороны крепости от шведских войск. Участники отмеряли металл для пуль, выясняли у пленника расположение вражеских лагерей, учились ремеслу пикинеров и мушкетеров, а также искали спрятанные письма. Спустя 410 лет Псков снова отстояли. Победители получили сертификаты на посещение музейных экспозиций и объектов.

