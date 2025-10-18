Культура

Праздничный концерт к 611-й годовщине основания города состоялся в Опочке

В Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный 611-й годовщине со дня основания Опочки, сообщил в своём Telegram-канале глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Юрия Ильина

Юрий Ильин поздравил жителей и гостей города с праздником и вручил заслуженные награды людям, внесшим значительный вклад в развитие родного края.

Концертная программа прошла по музыкально-поэтическому сценарию Сергея Бурыкина, выставка которого под названием «Гуселки яровчаты: русские народные и заморские музыкальные инструменты» сейчас проходит в Доме культуры.

«Это прекрасная возможность познакомиться с разнообразием музыкального наследия нашей страны и мира! Спасибо каждому артисту и зрителю за участие в празднике нашей малой родины!» — написал в своём посте Юрий Ильин.

Город Опочка был основан как укреплённый пункт в 1414 году в излучине реки Великой (бассейн Псковского озера), в 130 километрах от Пскова. Округ граничит с Пушкиногорским, Новоржевским, Бежаницким, Пустошкинским, Себежским и Красногородским. На территории муниципалитета имеется 250 больших и малых озер, протекает река Великая.

Название городка связывают со словом «опока» – «меловой известняк, белая глина, алебастр». И в этом есть своя правда: известняковый камень со дна реки Великой использовался при закладке крепости, пишет Calendar.pskovlib.ru.

Опочка была основана как укрепленный псковский пригород в XV веке. Для постройки крепости было выбрано место в излучине реки Великой. В ходе строительства концы излучины были соединены рвом, в результате чего получился остров. Стены сооружались из вертикально поставленных бревен. Общая протяженность стен составляла около 500 метров. Внутри крепости находилась Спасо-Преображенская соборная церковь, дворы псковского наместника и воеводы, погреб, амбары. В городе сохранились древние здания, представляющие историческую ценность. Также известен Опочецкий вал – остатки средневековых укреплений.