Культура

В Плёсе открылась археологическая выставка музея-заповедника «Изборск»

Государственный музей-заповедник «Изборск» представил в Плёсе Ивановской области передвижную выставку «Изборск – железный город», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: пресс-служба музея «Изборск»

Посетители Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника увидят уникальные археологические находки из фондового собрания музея, включая керамику, бытовые изделия из металла и кости, наконечники стрел и копий, топоры, монеты, ювелирные украшения и предметы личного благочестия.

Выставка демонстрирует различные аспекты истории, культуры и быта порубежного города. Посетители смогут увидеть исторические реконструкции полного воинского снаряжения – доспехов и оружия русских воинов. Экспозицию дополняют картины известного изборского художника Павла Мельникова (1907–1987).

Выдающийся российский археолог-славист Валентин Седов (1924–2004) руководил раскопками на Труворовом городище и в Изборской крепости, открыв древний Изборск для всего мира. В фондовом собрании музея-заповедника «Изборск» хранится свыше 55 тысяч археологических предметов, которые стали достоянием отечественной и мировой культуры благодаря академику Седову и его ученикам.

Сотрудники музея-заповедника привезли в Плёс интерактивные программы для младших школьников, такие как «Археологическая песочница» и баннерные игры «Летопись древнего города Изборска» и «Путешествие из Изборска в Царьград».

Выставка «Изборск – железный город» будет работать с 21 октября по 1 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00 ежедневно (кроме понедельника) по адресу: МВК «Присутственные места», Плёс, Соборная гора, 1.