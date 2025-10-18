Культура

С искусством разных стран смогут ознакомиться псковичи на «Ночи искусств» во «Дворе Постникова»

Музейная акция «Ночь искусств» пройдет в музейном комплексе «Двор Постникова» 3 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Приглашаем родителей с детьми на музейную акцию «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября в музейном комплексе "Двор Постникова". Вас ждут уникальные экскурсионные и творческие площадки. Тема акции 2025 года – "В единстве культур – сила народа". Мы познакомимся с искусством разных стран и эпох: от китайских акварелей до русского парадного портрета, от голландского изразца до росписи лицевого летописного свода», - сообщили в музее.

Посетители смогут погрузиться в мир XIX века, разобраться в особенностях китайского искусства, в сопровождении голландского купца узнать о торговом городе Дерпт, а также посетить несколько творческих площадок.

«Вместе с детьми заглянете в мастерскую художника, где узнаете секреты китайской изобразительной техники и попробуете создать свой акварельный шедевр, "сочините" уникальный печной изразец, напишите письмо "из позапрошлого века", сможете почувствовать себя настоящими иллюстраторами XVI века, создав краску и разукрасив страницу Лицевого летописного свода, прикоснетесь к искусству создания китайских вееров. На протяжении всего мероприятия будет доступен детский кинозал», - добавили в музее.

Напомним, мероприятие состоится 3 ноября в 14:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

Телефон для справок: +78112292259 и +79113580816.