Культура

На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея

Восьмая научная конференция «Деньги в российской истории. Вопросы производства, обращения, бытования» прошла с 15 по 17 октября в Санкт-Петербурге в музее истории денег АО «Гознак». На ней был представлен доклад научного сотрудника института истории материальной культуры РАН Константина Горлова в соавторстве с хранителем нумизматики Псковского музея-заповедника Инны Коноваловой «Клад монет Петровской эпохи из деревни Будовиж Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Клад серебряных монет был обнаружен в двух кубышках в 1941 году при рытье окопов жителями деревни Будовиж Печорского района. В 1955 году музею были переданы 563 монеты, представляющие часть данного клада. Эмиссии Петра Алексеевича 1696/1697-1717 годов принадлежат 552 копейки.

Всего на конференции приняли участие более 80 специалистов по отечественной нумизматике, бонистике, фалеристике. В рамках конференции состоялась презентация новых изданий, в том числе учебника «Нумизматика» в двух томах, подготовленного в первую очередь для студентов вузов, аспирантов и музейных работников. В скором времени учебник поступит в библиотечный фонд псковского музея.